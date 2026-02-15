Zaragoza Luce: el plan que combina luz y arte por el que merece la pena una escapada a Aragón
Del 19 al 22 de febrero, Zaragoza acoge una sorprendente muestra de arte lumínico contemporáneo con presencia de artistas internacionales
Rebeca Magallón
A veces, lo que apetece un fin de semana no es “hacer lo mismo de siempre”, sino cambiar de ciudad sin complicarse y vivir una experiencia distinta. Del 19 al 22 de febrero, la capital aragonesa propone precisamente eso con Zaragoza Luce, un festival que transforma el centro de la ciudad en un recorrido nocturno de arte contemporáneo y luz con la firma de artistas nacionales e internacionales… y con una idea clara: que el patrimonio se vea de otra manera. Y todo ello de manera gratuita.
Además, la segunda edición de Zaragoza Luce, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la agencia Antídoto y comisariado por Curro Melero, llega reforzada conectando a los paseantes con algunos de los grandes nombres del arte lumínico a nivel mundial.
El festival, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Turismo de Aragón, se amplía este año un día más y aumenta su proyección internacional con la presencia de los grandes referentes del arte lumínico actual y con creaciones algunas de ellas nunca antes vistas en España.
La cita cuenta con obras de ocho artistas distribuidas en 12 emplazamientos emblemáticos como la plaza del Pilar, la plaza de San Juan de los Panetes o la plaza San Felipe.
En palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el festival Zaragoza Luce “ensalza el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo de forma abierta, democrática y accesible para todos. Zaragoza Luce es cultura de primer nivel sin barreras”.
Un plan redondo en la comunidad vecina
Aragón y Cataluña son comunidades limítrofes y cercanas. Y si buscas un plan que mezcle paseo, cultura y una propuesta impresionante y monumental, Zaragoza Luce encaja a la perfección ya que es una experiencia pensada para disfrutarla a pie, en grupo, en pareja o en familia, y con la ventaja de que Zaragoza está cerca. El tren facilita el desplazamiento y, si prefieres coche, las conexiones por autopista y autovías también permiten una escapada cómoda.
Mucho más que “ver luces”: un festival con ambición internacional… y mirada local
Zaragoza Luce no se queda solo en el espectáculo visual. El festival refuerza su proyección con artistas de primer nivel —algunas obras inéditas en España— y, al mismo tiempo, suma una dimensión vinculada al talento local y a la formación.
Se impulsa un plan formativo para que estudiantes conecten con estos referentes internacionales a través de tres acciones: una intervención artística de alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al colaborador local Néstor Lizalde, una masterclass con artistas especializados en arte lumínico en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y una visita guiada por el festival comentada por los propios creadores.
Mapas interactivos y audioguías para no perder detalle
La tecnología también acompañará a los visitantes de Zaragoza Luce como herramienta para optimizar la experiencia reflexiva y emocional del público.
En la primera edición, la plataforma digital que facilitó mapas interactivos y audioguías, registró más de 20.000 visitas, con un 92% de accesos desde dispositivos móviles. Unas audioguías que volverán a estar disponibles y con las que se podrán planificar los recorridos, profundizar en las obras y acceder a la información más fácilmente.
Espacios y obras de Zaragoza Luce
El Ayuntamiento de Zaragoza ha querido dar en esta segunda edición un salto internacional atrayendo a representantes de la élite en intervenciones urbanas basadas en la luz.
Así, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto cultural de ciudad con vocación de continuidad, alineado con el impulso a la cultura contemporánea y la activación del espacio público. Puede consultar la programación completa en la web del Ayuntamiento de Zaragoza y del propio festival Zaragoza Luce.
Estas son las paradas y obras:
La excusa perfecta para redescubrir Zaragoza
La gracia de este tipo de planes es que no solo vas a “ver un festival”: vas a pisar ciudad. Zaragoza Luce puede ser el motivo para organizar una escapada y aprovechar para descubrir todo lo que ofrece Zaragoza, patrimonio, gastronomía, cultura.., con un centro histórico especialmente animado estos días y un recorrido que invita a descubrir desde otra mirada plazas y puntos emblemáticos.
Además, el festival se suma a una lista de experiencias que ya han puesto a Zaragoza en el radar de las escapadas culturales, como el Monumental Tour o Zaragoza Florece. Con esta segunda edición, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto con vocación de continuidad y con el objetivo de posicionar la ciudad como referente cultural y creativo.
Recuerda que del 19 al 22 de febrero Zaragoza te espera con una cita en la que el arte y la luz se fusionan en un espectáculo internacional que no te puedes perder.
LOCALIZACIONES Y ARTISTAS
Plaza del Pilar
Impulse. Lateral Office (Canadá)
Impulse es el resultado de la colaboración entre múltiples equipos creativos y productores que combinan arquitectura, diseño y sonido. Lateral Office y CS Design se encargan de la concepción y producción, Mitchell Akiyama del diseño sonoro y Generique Design de la fabricación mecánica.
Plaza San Juan de los Panetes
Earthtime 1.26. Janet Echelman (EEUU)
Earthtime 1.26 forma parte de la serie escultórica Earthtime de Janet Echelman, una obra que intensifica nuestra conciencia sobre la interconexión entre los seres humanos y el planeta. Suspendida en el aire, la escultura celebra la relación entre cielo y tierra, flexibilidad y resistencia, naturaleza y creación humana, uniendo los opuestos a través de curvas suaves y colores.
Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Delegación de Gobierno, Museo del Foro y plaza de la Lonja.
Les Voyageurs. Cédric Le Borgne (Francia)
Esta obra invita a descubrir la vida cotidiana desde una perspectiva fresca y sensible, transformando espacios y generando encuentros inesperados. Desde esculturas de malla metálica hasta fotografía, video, instalaciones efímeras y performances, pasando por arte urbano y web-art, su trabajo se libera de las restricciones formales y establece un diálogo sutil con cada lugar que habita, ofreciendo experiencias que despiertan la imaginación y la emoción del espectador
Plaza del Justicia
Flux. Collectif Scale (Francia)
Flux es una obra de Collectif Scale que ha recorrido escenarios y eventos artísticos de todo el mundo durante los últimos cuatro años, consolidándose como un proyecto innovador y muy demandado. Su forma mutante, modular y adaptable le permite interactuar con distintos espacios, transformando su entorno y generando un espectáculo único y lúdico
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
Keyframes Games Stories. Groupe LAPS (Francia)
Keyframes Games Stories es una instalación de luz y sonido que revive la magia de los videojuegos arcade de los años 80. Desde Brick Breaker hasta Snake y Stretcher Bearer, la obra transforma la fachada de un edificio en un tablero luminoso habitado por personajes, recreando la estética, el ritmo y la diversión de los juegos clásicos
Patio Diocesano del Museo Alma Mater
Antimateria. Maxi Gilbert (Argentina)
Antimateriaes una instalación lumínica que explora la luz como materia expandida y como elemento generador de espacio. Mediante una alta densidad de haces láser, la obra construye un entorno perceptivo en el que la forma deja de depender de la materia física y se manifiesta como acontecimiento: un espacio que se habita, se atraviesa y se percibe de manera activa.
Edificio CaixaBank
Transitar. Jou Serra (España)
Una experiencia lumínica que explora el movimiento colectivo como fenómeno universal. A través de una coreografía mínima de láser, se construye un espacio vivo, en constante transformación, donde la luz dibuja migraciones abstractas que conectan naturaleza, humanidad y territorio
- Mercadona ya vende el 20% de los alimentos consumidos en España, más que los que sirven bares y restaurantes
- Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
- TVE rompe las reglas del streaming y emitirá en La 1 la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Cara y cruz en la Rambla de Barcelona: cierre provisional del histórico restaurante Amaya y estreno en el antiguo Casa Joan
- El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà