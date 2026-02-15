Zaragoza Luce: el plan que combina luz y arte por el que merece la pena una escapada a Aragón

A veces, lo que apetece un fin de semana no es “hacer lo mismo de siempre”, sino cambiar de ciudad sin complicarse y vivir una experiencia distinta. Del 19 al 22 de febrero, la capital aragonesa propone precisamente eso con Zaragoza Luce, un festival que transforma el centro de la ciudad en un recorrido nocturno de arte contemporáneo y luz con la firma de artistas nacionales e internacionales… y con una idea clara: que el patrimonio se vea de otra manera. Y todo ello de manera gratuita.

Además, la segunda edición de Zaragoza Luce, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la agencia Antídoto y comisariado por Curro Melero, llega reforzada conectando a los paseantes con algunos de los grandes nombres del arte lumínico a nivel mundial.

El festival, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Turismo de Aragón, se amplía este año un día más y aumenta su proyección internacional con la presencia de los grandes referentes del arte lumínico actual y con creaciones algunas de ellas nunca antes vistas en España.

La cita cuenta con obras de ocho artistas distribuidas en 12 emplazamientos emblemáticos como la plaza del Pilar, la plaza de San Juan de los Panetes o la plaza San Felipe.

En palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el festival Zaragoza Luce “ensalza el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo de forma abierta, democrática y accesible para todos. Zaragoza Luce es cultura de primer nivel sin barreras”.

Un plan redondo en la comunidad vecina

Aragón y Cataluña son comunidades limítrofes y cercanas. Y si buscas un plan que mezcle paseo, cultura y una propuesta impresionante y monumental, Zaragoza Luce encaja a la perfección ya que es una experiencia pensada para disfrutarla a pie, en grupo, en pareja o en familia, y con la ventaja de que Zaragoza está cerca. El tren facilita el desplazamiento y, si prefieres coche, las conexiones por autopista y autovías también permiten una escapada cómoda.

segunda edición de Zaragoza Luce llega reforzada, conectando a los paseantes con algunos de los grandes nombres del arte lumínico a nivel mundial / Miguel Ángel Gracia

Mucho más que “ver luces”: un festival con ambición internacional… y mirada local

Zaragoza Luce no se queda solo en el espectáculo visual. El festival refuerza su proyección con artistas de primer nivel —algunas obras inéditas en España— y, al mismo tiempo, suma una dimensión vinculada al talento local y a la formación.

Se impulsa un plan formativo para que estudiantes conecten con estos referentes internacionales a través de tres acciones: una intervención artística de alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al colaborador local Néstor Lizalde, una masterclass con artistas especializados en arte lumínico en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y una visita guiada por el festival comentada por los propios creadores.

Ayuntamiento de Zaragoza facilitará mapas interactivos y audioguías / Miguel Ángel Gracia

Mapas interactivos y audioguías para no perder detalle

La tecnología también acompañará a los visitantes de Zaragoza Luce como herramienta para optimizar la experiencia reflexiva y emocional del público.

En la primera edición, la plataforma digital que facilitó mapas interactivos y audioguías, registró más de 20.000 visitas, con un 92% de accesos desde dispositivos móviles. Unas audioguías que volverán a estar disponibles y con las que se podrán planificar los recorridos, profundizar en las obras y acceder a la información más fácilmente.

Espacios y obras de Zaragoza Luce

El Ayuntamiento de Zaragoza ha querido dar en esta segunda edición un salto internacional atrayendo a representantes de la élite en intervenciones urbanas basadas en la luz.

Así, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto cultural de ciudad con vocación de continuidad, alineado con el impulso a la cultura contemporánea y la activación del espacio público. Puede consultar la programación completa en la web del Ayuntamiento de Zaragoza y del propio festival Zaragoza Luce.

Estas son las paradas y obras:

Paradas Zaragoza Luce de El Periódico de Aragón

La excusa perfecta para redescubrir Zaragoza

La gracia de este tipo de planes es que no solo vas a “ver un festival”: vas a pisar ciudad. Zaragoza Luce puede ser el motivo para organizar una escapada y aprovechar para descubrir todo lo que ofrece Zaragoza, patrimonio, gastronomía, cultura.., con un centro histórico especialmente animado estos días y un recorrido que invita a descubrir desde otra mirada plazas y puntos emblemáticos.

Además, el festival se suma a una lista de experiencias que ya han puesto a Zaragoza en el radar de las escapadas culturales, como el Monumental Tour o Zaragoza Florece. Con esta segunda edición, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto con vocación de continuidad y con el objetivo de posicionar la ciudad como referente cultural y creativo.

Zaragoza Luce puede ser el motivo para organizar una escapada y aprovechar para descubrir todo lo que ofrece Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Recuerda que del 19 al 22 de febrero Zaragoza te espera con una cita en la que el arte y la luz se fusionan en un espectáculo internacional que no te puedes perder.