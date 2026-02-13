Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una cocina arraigada al paisaje del Berguedà

Once restaurantes de la comarca participan en una campaña para poner en valor los productos de la caza y la trufa y su potencial culinario

Oriol Rovira, xef d'Els Casals.

Oriol Rovira, xef d'Els Casals. / Gastronòmic Fòrum Barcelona

Laura Serrat

«En el Berguedà existe una gran tradición cinegética y de recolección de trufas», comenta Oriol Rovira, chef de Els Casals, en Sagàs, hotel y restaurante galardonado con una estrella Michelin y uno de los protagonistas de la nueva edición de la Cuina de la Caça i la Tòfona del Berguedà, impulsada por Hostaleria i Turisme del Berguedà y que se prolongará hasta el 15 de marzo. Este ciclo convierte la caza y la trufa en los auténticos protagonistas de una cocina arraigada al territorio. Los clientes podrán disfrutar de menús cerrados o de sugerencias fuera de carta. «Son menús diseñados para acercar estos productos tan nuestros a todo el mundo», añade Rovira.

Llegar a su restaurante implica recorrer un tramo de curvas hasta descubrir una antigua masía rodeada de bosques, con vacas pastando a su alrededor. Detrás de Els Casals hay la historia de una familia dedicada a la ganadería que ha querido trasladar ese vínculo con la tierra a la cocina, apostando por productos que provienen de la propia finca o de explotaciones cercanas y por una gastronomía que respeta la estacionalidad. Este mismo espíritu inspira el ciclo, que pone en valor dos productos de temporada: las piezas de caza y la trufa. «El Berguedà es un lugar donde siempre se han encontrado trufas, gracias a su terreno calcáreo y prepirenaico», explica Rovira. Aunque la alta cocina utiliza cada vez más la trufa en temporada, su recolección artesanal experimenta un retroceso y el ciclo se presenta como una oportunidad para reivindicarla y dar a conocer su potencial culinario.

La temporada de caza vive una situación similar. Rovira recuerda que durante años descendió el consumo de piezas tradicionales como la tórtola, el conejo de bosque o la perdiz, pero asegura que en la última década se ha recuperado. «Es fundamental encontrar un destino para las piezas abatidas y cerrar el círculo», señala.

Dentro de la campaña también se celebrarán cenas maridadas acompañadas de vinos de la DO Pla de Bages. Los establecimientos participantes son: La Barana y La Cabana (Berga), El Recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà), Els Casals (Sagàs), Cal Marçal (Puig-reig), Els Roures y Font Freda (Castellar del Riu), La Candela (Gironella), La Muntanya (Castellar de n’Hug), Cal Majoral (L’Espunyola) y Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès).

