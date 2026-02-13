De Calella a Tamariu

Empleando solo dos horas, podemos realizar esta semana una ruta muy atractiva y relajante que une algunos de los puntos más emblemáticos de la Costa Brava: Calella de Palafrugell, Tamariu y el Faro de Sant Sebastià. La ruta está descrita en la web Visit Costa Brava y se puede hacer de forma tranquila, incluso con niños. Se trata de un paisaje característico de la Costa Brava que, en estos meses, es un remanso de paz, muy alejado del ajetreo que se vive durante el verano.

Son nueve kilómetros que, a paso ligero, se pueden recorrer en poco más de dos horas. Según consta en la descripción de la ruta, la salida es desde Calella de Palafrugell, conocida por su famosa cantada de habaneras, que se celebra cada primer sábado del mes de julio, y la llegada será en la cala de Tamariu, una de las más bellas de este rincón del litoral gerundense. Gran parte del recorrido transcurre por el camino de ronda. «El primer tramo, hasta el pueblo de Llafranc, es ideal para pasear con niños pequeños. Paisaje encantador y contacto directo con la naturaleza. Pasado el pueblo, el camino pasa por un tramo realmente un poco pesado, ya que es obligatorio andar por asfalto hasta llegar al Faro de Sant Sebastià», se explica en la descripción.

Nos podemos detener ante el imponente Faro de Sant Sebastià, uno de los más emblemáticos de la Costa Brava, que se levanta sobre un acantilado de 169 metros de altura sobre el nivel del mar. Las vistas desde aquí sobre Llafranc son realmente espectaculares y muy recomendables, por ejemplo, para contemplar la puesta de sol. Desde allí, la vista alcanza más allá, permitiéndonos admirar la costa, desde las islas Medes hasta el Cap de Begur. El faro tiene una altura de 12 metros y data del año 1857.

Noticias relacionadas

Seguimos nuestro itinerario y, a partir de este momento, el camino «se vuelve salvaje, poco marcado y apto solo para quienes no teman andar un poco por encima de las rocas de la primera línea de mar». Según los autores de la ruta, este esfuerzo tendrá su recompensa, ya que veremos calas recónditas de gran belleza, como Cala Pedrosa, un refugio de pescadores. Finalmente, culminaremos nuestra andadura por un camino rodeado de naturaleza salvaje y llegaremos a nuestro destino: Tamariu, donde podremos disfrutar de una zona muy tranquila.