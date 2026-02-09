El Mundo Today | Los premios Gaudí hacen un guiño a Barcelona y se celebran en un Vivari

Restaurante el Cerrado Me han recomendado este restaurante hasta la saciedad, pero todavía no he podido ir ni a comer ni a cenar. Siempre que voy esta la verja bajada y no hay manera de pillarlo abierto. Llamas y te cogen, incluso te reservan mesa, pero luego vas y nunca hay nadie. No soy al único al que le pasa esto porque en la puerta siempre hay gente en la misma situación. Espero que el señor Cerrado tome medidas.

Ibuprofeno Nunca falla. Empecé a tomarlo cuando era pequeño y ya nunca he parado. Es cierto que mucha gente dice que el Paracetamol es mejor, pero yo a esa gente no la puedo ni ver. El Ibuprofeno es mucho más rico, baja mejor por la garganta y te desinflama mucho más rápido. Yo he empezado a tomarlo incluso sin que me duela nada simplemente porque mi cuerpo funciona mejor con él. Lo unto en pan y está buenísimo. .

Premios Gaudí Precioso detalle de la academia de cine catalán. Los Premios Gaudí hicieron un guiño a Barcelona y se celebraron en un Vivari. La alfombra roja se desplegó en la terraza y los asistentes pudieron desfilar hasta los baños ante las atentas miradas de los clientes habituales. En los próximos años se irá celebrando en un Vivari diferente de la ciudad, así que están cubiertos los próximos tres siglos.