La ruta de esta semana nos llevará por caminos de la zona de la Albera, un paraje natural de la comarca del Alt Empordà. Se trata de un recorrido largo para hacer en bicicleta, de aproximadamente 40 kilómetros. Si queremos culminarlo andando, es totalmente recomendable completarlo en dos etapas. De Cantallops hasta Espolla: un día la parte superior de la ruta (Castell de Requesens) y el otro día por los pueblos de Capmany y Sant Climent, según consta en la web Itinerànnia. Todos son municipios ricos en productos agrícolas y, sobre todo, vino.

Precisamente, los autores de este recorrido nos explican que se trata de una «ruta por mosaicos de viñedos y olivares, monumentos megalíticos, el Santuari y el Castell de Requesens, el refugio de la barraca del Forn de Calç». Hay una gran riqueza paisajística en esta zona ampurdanesa. Sus municipios configuran un paisaje cautivador, con pequeños desniveles, con campos donde crecen los viñedos al toque del viento de tramuntana y donde podremos descubrir municipios que configuran la zona conocida como los Aspres.

Si tomamos la opción de hacer la ruta en bicicleta, se puede completar sin ninguna dificultad extrema. En todo caso, si la opción es hacerla andando, debemos tener en cuenta que emplearemos dos días.

En la descripción hecha por los autores se explica también que las dos etapas se pueden hacer de la siguiente manera: «Un día la parte superior de la ruta: zona del Castell de Requesens, de Cantallops a Espolla, y el otro día por los pueblos de Capmany y Sant Climent. A lo largo de la ruta encontraremos unas placas cuadradas identificativas de la ruta. La parte ciclable es la parte baja de la ruta, desde els Vilars, Espolla, Sant Climent Sescebes, Capmany, Cantallops y hasta el Castell de Requesens». Sea cual sea la opción elegida, seguro que no nos dejará indiferentes y descubriremos paisajes y espacios naturales interiores donde abundan las zonas boscosas con hayedos, robledales, encinares y alcornoques.

Noticias relacionadas

En la ficha técnica elaborada por la web Itinerànnia consta que la distancia a recorrer en total es de 42,63 kilómetros, con una altitud máxima de 716 metros y una altitud mínima de 73 metros. El desnivel acumulado en subida es de 1.098 metros, igual que en bajada.