El arroz unirá Bagà en una fiesta comunitaria

La historia cuenta que, en la Edad Media, en los días previos al tiempo de Cuaresma, se organizaban comidas comunitarias en los pueblos. Por aquel entonces, se recogían ingredientes casa por casa para ofrecer un plato caliente a las personas más necesitadas y, por ese motivo, aquella costumbre se conocía como la Comida de los Pobres. Esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una de las fiestas más arraigadas en municipios como Bagà, en la comarca del Berguedà, que este domingo celebrará la tradicional Festa de l’Arròs.

La histórica plaza Porxada del municipio volverá a convertirse en un gran obrador al aire libre, donde se cocinará el arroz en una paella de tres metros de diámetro para repartir unas 2.000 raciones. El alcalde de Bagà, Lluís Casas, explica que originalmente se trataba de una recolecta impulsada por los nobles, que después se repartía entre los más necesitados. Con el tiempo, la fiesta ha evolucionado hasta convertirse en una tradición de carácter popular, que también se celebra en otros pueblos de la comarca, como Olvan, que la semana pasada culminó la fiesta de Sant Sebastià con la cocción de paellas de arroz, o Sant Fruitós de Bages, que la próxima semana volverá a llenar el municipio de actividades culturales con la preparación de su plato estrella.

En Bagà, la cultura también tendrá un papel protagonista. Este año, la jornada será especialmente significativa, ya que marcará el inicio de la celebración del 75º aniversario del Esbart Cadí, que ofrecerá su tradicional actuación de danza. La imaginería festiva estará muy presente durante la fiesta, con un pasacalles de los Geganters de Bagà que comenzará a las once de la mañana y que servirá de antesala al recital de danza del Esbart Cadí, un momento que será especial por la presentación de ocho cabezudos nuevos, creados en el Taller Gabins de Torelló.

La celebración culminará con el tradicional reparto del arroz, cocinado por Manel Nieto, que se inició en esta tarea hace más de 70 años y es uno de los testimonios de la historia de la fiesta. Le ayudarán Modesto Grillé y Laia Esparbé, entre otros colaboradores que hacen posible esta celebración.