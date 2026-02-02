Rodalies Nuevo parón en el servicio de Rodalies. En esta ocasión, un penalti pitado a favor del Real Madrid ha obligado a suspender la circulación porque uno de los maquinistas estaba muy disgustado. El sistema ferroviario catalán es muy sensible a cualquier situación y los parones se seguirán produciendo durante las próximas semanas, especialmente teniendo en cuenta la dinámica arbitral en Primera División.

Guardería para adultos Muy recomendable. Mi pareja suele dejarme allí cuando va a hacer la compra, tienes planes o va al trabajo y yo me lo paso muy bien jugando a juegos infantiles, tomando el biberón y viendo dibujos en la tele. Es cierto que lloro cuando mi pareja se va, pero luego las cuidadoras me hacen sentir mejor y lo acabo pasando muy bien. Algunos días hasta no quiero irme cuando mi pareja viene a recogerme.

Cagarse encima Poca gente lo sabe, pero cagarse encima es uno de los grandes placeres de esta vida. Poder desahogarse sin necesidad de buscar un baño o bajarse los pantalones es un lujo que solo los más espabilados conocen. Hay quien critica esto porque luego te tienes que limpiar la ropa y duchar, pero esos son unos guarros a los que no les gusta lavarse. No hay que tener alergia a la ducha, hay que cagarse encima.