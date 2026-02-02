El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Rodalies suspende su servicio tras un nuevo penalti a favor del Real Madrid
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
Abre en Barcelona una guardería para adultos
Nuevo parón en el servicio de Rodalies. En esta ocasión, un penalti pitado a favor del Real Madrid ha obligado a suspender la circulación porque uno de los maquinistas estaba muy disgustado. El sistema ferroviario catalán es muy sensible a cualquier situación y los parones se seguirán produciendo durante las próximas semanas, especialmente teniendo en cuenta la dinámica arbitral en Primera División.
Muy recomendable. Mi pareja suele dejarme allí cuando va a hacer la compra, tienes planes o va al trabajo y yo me lo paso muy bien jugando a juegos infantiles, tomando el biberón y viendo dibujos en la tele. Es cierto que lloro cuando mi pareja se va, pero luego las cuidadoras me hacen sentir mejor y lo acabo pasando muy bien. Algunos días hasta no quiero irme cuando mi pareja viene a recogerme.
Poca gente lo sabe, pero cagarse encima es uno de los grandes placeres de esta vida. Poder desahogarse sin necesidad de buscar un baño o bajarse los pantalones es un lujo que solo los más espabilados conocen. Hay quien critica esto porque luego te tienes que limpiar la ropa y duchar, pero esos son unos guarros a los que no les gusta lavarse. No hay que tener alergia a la ducha, hay que cagarse encima.
Insoportable. Ya son muchos años de esto. Ahora la cosa de Rubén es que se cree novelista y ha escrito una novela. Solo porque se la ha publicado una editorial importante y porque ha vendido miles de ejemplares en España y en el extranjero, ahora se las da de escritor. Menuda vergüenza ajena que me genera cada vez que lo veo firmando libros a sus supuestos lectores y yendo a entrevistas. Muy triste.
