Hotel Peralada, hospitalidad con acento empordanés

El Empordà es una de las regiones con más personalidad de Catalunya. Bañada por las aguas del Mediterráneo y no muy lejana al Pirineo, goza de preciosos paisajes, un extenso patrimonio cultural e histórico, encantadores pueblos medievales y una deliciosa tradición vitivinícola y culinaria. Tantos atractivos hacen de la comarca un destino destacado, especialmente apreciado por quienes buscan una forma de viajar distinta a la que ofrecen otros enclaves turísticos del litoral, valorando una experiencia más serena, ligada al entorno y a su identidad local.

El Hotel Peralada es el lugar ideal para disfrutar del auténtico carácter empordanés. Reconocido con una llave Michelin, este cinco estrellas boutique redefine el concepto de lujo con una de las propuestas de alojamiento más singulares de Catalunya.

Restauración, bodega propia, campo de golf y spa en uno de los alojamientos más singulares de Catalunya

Dispone de 54 habitaciones y 10 suites de diseño contemporáneo y decoración cálida, creadas para favorecer el descanso y brindar a sus huéspedes una experiencia íntima y relajante. Desde sus terrazas y balcones se puede contemplar, además, la cautivadora vista del entorno, pues el edificio, construido entre viñedos y olivos, está diseñado para presentarse como una prolongación del campo.

Junior Suite Carmen del Hotel Peralada / Hotel Peralada

Sabor local

La cocina de territorio es uno de los principales pilares del Hotel Peralada. En el restaurante L’Olivera, el reconocido chef Paco Pérez firma una carta que revisita el recetario tradicional del Empordà, con especial atención al producto local y de temporada.

Y con una ubicación inmejorable, el restaurante Castell Perelada sirve una propuesta gastronómica exquisita en el interior del castillo medieval del siglo XIV. Distinguido con una estrella Michelín y dos Soles Repsol, propone una fusión de tradición y vanguardia en un entorno patrimonial de gran valor histórico, convirtiendo cada servicio en una experiencia gastronómica, pero también cultural.

El hotel dispone, además, de otros espacios de restauración, como el The 19th Winebar, con una oferta más relajada y centrado en los sabores mediterráneos; o el Garden Bar, junto a la piscina, ideal para comidas ligeras y aperitivos durante los meses de buen tiempo.

Restaurant L'Olivera en el Hotel Peralada / Hotel Peralada

Un vino propio

El vino, como no podía ser de otro modo en el Empordà, vertebra buena parte de la identidad del complejo. Incluida en el ranking 50 Best Wineyards of the World, la bodega Perelada es uno de los proyectos más emblemáticos y consolidados del sector vitivinícola catalán. Además de su función industrial, ofrece recorridos enoturísticos guiados, catas privadas y propuestas inmersivas para conocer de primera mano las distintas fases de elaboración del vino, la filosofía de trabajo de la casa y la evolución de su marca propia, con más de un siglo de historia.

Proyectada por el estudio RCR Arquitectes, la bodega destaca también por su arquitectura contemporánea, concebida para dialogar con la topografía y los viñedos que la rodean. Una experiencia completa en torno al vino, el territorio y la arquitectura.

WineSpa en el Hotel Peralada / Hotel Peralada

Bienestar conectado con la tierra

El Hotel Peralada cuenta también con una cuidada oferta de bienestar. Su Wine Spa propone exclusivos tratamientos de vinoterapia, una técnica basada en el aprovechamiento de las propiedades antioxidantes y regeneradoras de la vid, pensada tanto para el cuidado profundo de la piel como para la relajación muscular; y un completo circuito de aguas, perfecto para disfrutar en los meses de invierno, cuando el Empordà muestra su rostro más íntimo.

Además, el complejo incluye un campo de golf de 18 hoyos que se integra en el entorno natural, un gimnasio completamente equipado, pistas de pádel y un servicio de bicicletas eléctricas con las que recorrer los caminos rurales de la comarca. Y, para combinar el ejercicio y el descanso de forma equilibrada, el resort ofrece programas de actividad personalizados, adaptados a distintos niveles y preferencias.

Vista aérea del entorno del Hotel Peralada / Hotel Peralada

Experiencias estacionales

En invierno, el Hotel Peralada refuerza su propuesta con paquetes de experiencias que combinan alojamiento, gastronomía, cultura y enoturismo. Estancias pensadas para descubrir el Empordà de forma más tranquila, aprovechando una época en la que el territorio se muestra menos concurrido y especialmente propicio para recorrerlo con calma.