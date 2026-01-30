La Cerdanya en esquí nórdico y raquetas

Más allá del esquí alpino, existe una gran diversidad de actividades para disfrutar del paisaje blanco que han dejado las últimas y excepcionales nevadas en todo el Pirineo catalán. Para quienes prefieren admirar las montañas de la Cerdanya sin hacer colas y en plena naturaleza, las estaciones de esquí nórdico ofrecen la posibilidad de practicar esta modalidad que permite deslizarse por la nieve sin necesidad de telesillas, hacer rutas con raquetas entre bosques de abetos o, simplemente, disfrutar de un paseo en trineo con la sierra del Cadía de fondo.

«Hacía años que no teníamos unas condiciones tan buenas de nieve así», señala el director de la estación municipal de esquí nórdico Guils-Fontanera, Manu Rullan, quien este invierno está viendo aumentar la afluencia de visitantes en una estación situada a 1.900 metros de altitud y a poco más de un cuarto de hora de Puigcerdà. Rullan considera que estas condiciones favorables, que continuarán durante las próximas semanas, son una oportunidad para dar a conocer todo lo que ofrecen las estaciones de esquí nórdico, tanto a las familias que quieren disfrutar de la nieve por primera vez como a los amantes de la montaña y del deporte.

Quien también se muestra optimista con lo que llevamos de temporada es Ramon Sellés, director de la estación de montaña y esquí nórdico Lles de Cerdanya, donde este año están doblando la afluencia respecto a la temporada pasada. Uno de los grandes atractivos de esta estación, con más de 30 kilómetros esquiables, es el refugio Cap del Rec, lugar donde Kilian Jornet dio sus primeros pasos en la nieve y que hoy es un punto ideal como base para el esquí nórdico. «Hay mucha gente que nunca lo ha probado, pero es un deporte que, cuando lo descubres, engancha», afirma.

Otra de las actividades estrella en las estaciones de esquí nórdico son las rutas con raquetas de nieve, disponibles en todos los complejos, así como los paseos en trineo. El gerente de la estación de Aransa, Ferran Savin, destaca que las raquetas son ideales para descubrir la montaña con calma y que se adaptan a distintos niveles. «Hay hasta cuatro recorridos señalizados en la estación, pero sin duda el más popular siempre es el que llega al lago Comabella, una ruta accesible para hacer en familia», explica.