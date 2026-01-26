Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRonda de DaltAccidente CórdobaTrumpMineápolisICECBPCrimen en SuecaTemporalBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Los catalanes exigen la vuelta de la sequía

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta

Qué hacer este fin de semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Día de lluvia en Barcelona.

Día de lluvia en Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La lluvia

La lluvia

Habiendo vivido un periodo de sequía y ahora uno de lluvias, los catalanes lo tienen claro: la sequía es mucho mejor. Miles de catalanes han exigido volver a la sequía porque al menos así puedes disfrutar de muchos planes de ocio. La lluvia cansa y tampoco pasa nada por tener los pantanos vacíos, de hecho se podrían utilizar para hacer senderismo o, en el caso del Pantano de Sau, volver a ir a misa.

Las hemorroides

Las hemorroides

Sentimientos encontrados con esta afección. Por un lado, tener un picor constante en el ano te da una emoción diaria muy difícil de superar con cualquier otra cosa. La experiencia de ir al baño y no saber si sangrarás o no también es muy recomendable. Por no hablar de ir al médico y que te metan un dedo por el culo. El problema es que los médicos se empeñan en curártelas y luego las echas de menos.

Rodalies

Rodalies

La Generalitat se ha puesto seria, ha demostrado el buen funcionamiento de las instituciones y ha cambiado el nombre de Rodalies por el de Cabify. Ahora ir en tren en Catalunya es como ir en coche. Si quieres coger un tren, entras en la app de Cabify, pides un taxi y un conductor privado te lleva a tu destino. No tienes que aguantar a bebés llorando y te deja donde quieras. Gran iniciativa del Govern.

Rubén

Rubén

Rubén es la persona más desagradecida que he conocido en mi vida. Después de gastarme más de mil euros en un billete de avión a Minneapolis, el muy sinvergüenza ha rechazado mi regalo alegando que tiene que trabajar y que no le parece un buen destino ahora mismo. No se puede tener un detalle con él, es muy frustrante. Espero que al menos me devuelva el dinero como hizo con el billete de tren a Gaza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  3. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
  4. Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
  5. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  6. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  7. La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
  8. Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad

Arabia Saudí aplaza 'sine die' su proyecto más inverosímil: unos Juegos de Invierno

Arabia Saudí aplaza 'sine die' su proyecto más inverosímil: unos Juegos de Invierno

Los catalanes exigen la vuelta de la sequía

Los catalanes exigen la vuelta de la sequía

El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"

El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"

El Gobierno expulsa al embajador de Nicaragua en reciprocidad por la expulsión del español

El Gobierno expulsa al embajador de Nicaragua en reciprocidad por la expulsión del español

Collboni se sube a uno de los nuevos buses de la flota de la línea H12 que circulan por el centro de Barcelona

Tractoradas y manifestaciones agrarias: estas son todas las movilizaciones previstas en España

Tractoradas y manifestaciones agrarias: estas son todas las movilizaciones previstas en España

Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera

Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera

Directo | Caos en Rodalies: el reinicio accidentado del servicio colapsa carreteras y desespera a los viajeros

Directo | Caos en Rodalies: el reinicio accidentado del servicio colapsa carreteras y desespera a los viajeros