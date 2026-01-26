La lluvia Habiendo vivido un periodo de sequía y ahora uno de lluvias, los catalanes lo tienen claro: la sequía es mucho mejor. Miles de catalanes han exigido volver a la sequía porque al menos así puedes disfrutar de muchos planes de ocio. La lluvia cansa y tampoco pasa nada por tener los pantanos vacíos, de hecho se podrían utilizar para hacer senderismo o, en el caso del Pantano de Sau, volver a ir a misa.

Las hemorroides Sentimientos encontrados con esta afección. Por un lado, tener un picor constante en el ano te da una emoción diaria muy difícil de superar con cualquier otra cosa. La experiencia de ir al baño y no saber si sangrarás o no también es muy recomendable. Por no hablar de ir al médico y que te metan un dedo por el culo. El problema es que los médicos se empeñan en curártelas y luego las echas de menos.

Rodalies La Generalitat se ha puesto seria, ha demostrado el buen funcionamiento de las instituciones y ha cambiado el nombre de Rodalies por el de Cabify. Ahora ir en tren en Catalunya es como ir en coche. Si quieres coger un tren, entras en la app de Cabify, pides un taxi y un conductor privado te lleva a tu destino. No tienes que aguantar a bebés llorando y te deja donde quieras. Gran iniciativa del Govern.