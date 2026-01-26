El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Los catalanes exigen la vuelta de la sequía
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
Qué hacer este fin de semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Habiendo vivido un periodo de sequía y ahora uno de lluvias, los catalanes lo tienen claro: la sequía es mucho mejor. Miles de catalanes han exigido volver a la sequía porque al menos así puedes disfrutar de muchos planes de ocio. La lluvia cansa y tampoco pasa nada por tener los pantanos vacíos, de hecho se podrían utilizar para hacer senderismo o, en el caso del Pantano de Sau, volver a ir a misa.
Sentimientos encontrados con esta afección. Por un lado, tener un picor constante en el ano te da una emoción diaria muy difícil de superar con cualquier otra cosa. La experiencia de ir al baño y no saber si sangrarás o no también es muy recomendable. Por no hablar de ir al médico y que te metan un dedo por el culo. El problema es que los médicos se empeñan en curártelas y luego las echas de menos.
La Generalitat se ha puesto seria, ha demostrado el buen funcionamiento de las instituciones y ha cambiado el nombre de Rodalies por el de Cabify. Ahora ir en tren en Catalunya es como ir en coche. Si quieres coger un tren, entras en la app de Cabify, pides un taxi y un conductor privado te lleva a tu destino. No tienes que aguantar a bebés llorando y te deja donde quieras. Gran iniciativa del Govern.
Rubén es la persona más desagradecida que he conocido en mi vida. Después de gastarme más de mil euros en un billete de avión a Minneapolis, el muy sinvergüenza ha rechazado mi regalo alegando que tiene que trabajar y que no le parece un buen destino ahora mismo. No se puede tener un detalle con él, es muy frustrante. Espero que al menos me devuelva el dinero como hizo con el billete de tren a Gaza.
