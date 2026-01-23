De Lloret de Mar a Blanes

Los caminos de ronda eran antiguamente utilizados para hacer contrabando o bien para avisar de la llegada de embarcaciones piratas a las costas y a los primeros pueblos del litoral. La Costa Brava dispone de una amplia red de caminos que permiten recorrer prácticamente todo el litoral de manera pausada y tranquila. Con los años, estos antiguos caminos se han ido recuperando para el ocio y el senderismo. Los diferentes itinerarios están perfectamente señalizados y, en casi todos los casos, son aptos para ser recorridos por cualquier persona, independientemente de su condición física. Pasear por los caminos de ronda es una opción que se puede llevar a cabo durante todo el año.

La ruta de esta semana consiste en un recorrido entre Lloret de Mar y Blanes, las últimas poblaciones del sur de la provincia de Girona antes de llegar a la costa barcelonesa. Según se detalla en la web Visita la Costa Brava, el camino de ronda entre las dos poblaciones gerundenses representa «una excursión fantástica para disfrutar de la naturaleza y del magnífico paisaje que regala este rincón de la Costa Brava. Esta ruta ha ganado en belleza y comodidad, ofreciendo una experiencia perfecta para todos los amantes de la naturaleza y la historia».

Diecinueve miradores

Un nuevo tramo del camino que une la playa Gran con la playa de Fenals, dos puntos donde en verano se reúnen muchos bañistas, incluye ahora también 19 miradores y pasarelas que permiten a los senderistas disfrutar de unas magníficas vistas sobre el mar. Esta zona es, quizá, donde la Costa Brava hace mejor mención a su nombre. Las aguas bravas impactan sobre las rocas y dan origen también a pequeñas calas muy recomendables y que en verano están muy cotizadas y buscadas. Además del paisaje, desde la misma web se invita a descubrir «un gran número de puntos de interés muy recomendables, desde el monumento a la Dona Marinera [en Lloret de Mar], en el inicio de la ruta, hasta Sa Palomera, la formación rocosa que marca la puerta de entrada a la Costa Brava», ubicada en la playa de Blanes.

Por el camino nos encontraremos con diferentes puntos de interés, como los jardines de Santa Clotilde, la ermita de Santa Cristina y el espectacular jardín botánico de Pinya de Rosa con su impresionante colección de plantas tropicales, entre otros.