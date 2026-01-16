Igualada revive su pasado rural en los Tres Tombs

Igualada volverá este fin de semana a la época en que el tiempo avanzaba al ritmo del galope de los caballos con una nueva edición de los Tres Tombs, la fiesta de Sant Antoni Abat organizada por el Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Este año, los actos empiezan hoy y terminan el domingo, con una programación que combina solemnidad religiosa, cultura popular y el tradicional desfile de carruajes y caballos engalanados, que volverá a llenar las calles de la ciudad.

La fiesta de los Tres Tombs de Igualada es una muestra viva de la importancia que tienen las celebraciones de Sant Antoni Abat en el conjunto del territorio. Puig-reig, Solsona, Vilafranca del Penedès y Caldes de Montbui son algunos de los municipios que este fin de semana rendirán homenaje al patrón de los animales y los arrieros. Sin embargo, en Igualada la fiesta tiene un componente especial, ya que es una de las celebraciones más antiguas de Catalunya, con unos orígenes que se remontan al año 1822, fecha en que se sitúa la fundación del Gremi de Sant Antoni Abat, y conserva una tradición vinculada a los oficios antiguos.

Uno de los grandes atractivos de los Tres Tombs de Igualada es el valioso patrimonio de carruajes, con una treintena de piezas propias. Como novedad, en el tradicional desfile del domingo se podrá ver un carro cargado de pan, en homenaje al oficio de panadero, además de otros que evocan actividades tradicionales, como el carro de la bomba, más conocido como el carro de los bomberos, el carro de las pieles, el carro de las botas de vino e incluso el carro de los difuntos, utilizado en el servicio funerario.

Más allá de los carruajes y los jinetes, en el desfile también participarán la pubilla, las damas de honor y los banderers, una de las figuras más simbólicas de la fiesta. Para los portadores, es un honor llevar uno de los elementos más representativos de la celebración, presente desde sus orígenes. Uno de los momentos más emblemáticos para ellos es la ida y vuelta de las banderas hasta sus domicilios, acompañados por la Banda de Música d’Igualada, los trabucaires y el Ball de Bastons, en un acto que tendrá lugar el sábado, después del oficio en honor a Sant Antoni Abat. Por la tarde se celebrará un pasacalles nocturno, la previa del desfile del domingo.