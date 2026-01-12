El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta

Autobuses Barcelona Además de no aceptar pago en efectivo, TMB ha anunciado esta semana que los autobuses de Barcelona tampoco aceptarán pago con tarjeta. El objetivo es que nadie use los autobuses y estos puedan circular vacíos, así los conductores no tendrán que ir parando a cada dos minutos y podrán completar los trayectos en mucho menos tiempo. Por supuesto, las tarjetas de transporte tampoco serán válidas.

Kioscos Todavía quedan kioscos en la ciudad. De hecho, a muchos les sorprenderá saber que los periódicos que venden son nuevos. Es decir, se siguen imprimiendo periódicos con noticias para ponerlos a la venta en estos pequeños establecimientos. Muchos creen que las tiendas de informática son los nuevos kioscos porque la prensa se lee en los ordenadores o móviles, pero no es así, cumplen una función diferente.

Escapada de Puigcerdá Si eres de Puigcerdá estás de enhorabuena. Un grupo de montañistas ha organizado una escapada que te permite huir de este pueblo para disfrutar de cualquier otro. Poniendo autobuses de madrugada que salen de zonas oscuras poco transitadas, todos los vecinos que quieran huir de esta localidad tienen la ocasión de hacerlo. Ahora ya no hay excusa para seguir en Puigcerdá. Ahora ya se puede escapar.