El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump
Cierra un club cannábico de Barcelona porque ningún cliente recuerda dónde está
Además de no aceptar pago en efectivo, TMB ha anunciado esta semana que los autobuses de Barcelona tampoco aceptarán pago con tarjeta. El objetivo es que nadie use los autobuses y estos puedan circular vacíos, así los conductores no tendrán que ir parando a cada dos minutos y podrán completar los trayectos en mucho menos tiempo. Por supuesto, las tarjetas de transporte tampoco serán válidas.
Todavía quedan kioscos en la ciudad. De hecho, a muchos les sorprenderá saber que los periódicos que venden son nuevos. Es decir, se siguen imprimiendo periódicos con noticias para ponerlos a la venta en estos pequeños establecimientos. Muchos creen que las tiendas de informática son los nuevos kioscos porque la prensa se lee en los ordenadores o móviles, pero no es así, cumplen una función diferente.
Si eres de Puigcerdá estás de enhorabuena. Un grupo de montañistas ha organizado una escapada que te permite huir de este pueblo para disfrutar de cualquier otro. Poniendo autobuses de madrugada que salen de zonas oscuras poco transitadas, todos los vecinos que quieran huir de esta localidad tienen la ocasión de hacerlo. Ahora ya no hay excusa para seguir en Puigcerdá. Ahora ya se puede escapar.
Rubén es de esas personas que son parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Es triste, pero es así. Por ejemplo, él nunca cede su asiento en el metro, o jamás avisa cuando el camarero le cobra de menos. A mí eso me da mucha pena porque el mundo podría ser mucho mejor si no fuera por culpa de gente como Rubén. Yo siempre cedo el asiento de Rubén y aviso al camarero cuando le cobra de menos.
