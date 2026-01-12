El semáforo de El Mundo Today
El humor de Mundo Today | Aliança Catalana exige la devolución en caliente del frío de Barcelona
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump
Cierra un club cannábico de Barcelona porque ningún cliente recuerda dónde está
Tras ver cómo las ciudades de Catalunya se iban llenando de frío, especialmente Barcelona, Aliança Catalana ha exigido su devolución en caliente. El partido de extrema derecha considera que el frío está molestando a nuestras mujeres y metiéndose en nuestros trabajos, por lo que exigen soluciones inmediatas al Gobierno central. El hecho de que el frío no haya ni aprendido catalán también les molesta.
El regalo de moda de estas Navidades. A mi hijo le compré tres y está realmente encantado. No para de jugar con ellas y, además de divertirse, lo mejor es que ahora se distrae de una manera más segura. Tras años jugando con un triángulo rojo, al fin ahora puede divertirse de verdad con las luces de colores. Todo un acierto de la DGT, espero que sigan sacando juguetes porque están a un nivel muy alto.
Me parece una idea estupenda, puedo entender que haya gente que no vea claro eso de comerse comida de segunda mano, pero la verdad es que está casi como nueva y, una vez recalentada, está incluso más buena. Además, por solo un par de euros puedes irte muy lleno a casa. Ojalá vayan abriendo más buffets de este tipo porque son una gran opción de ocio para los días que tienes más hambre que dinero.
Vergonzoso que Rubén, ignorando las violaciones de los Derechos Humanos que hace Arabia Saudí, haya querido ver igualmente la Supercopa de España. Todos nos quedamos muy incómodos cuando aceptó la invitación de venir a mi casa a ver el partido. La verdad es que pensábamos que era una persona más empática y decente. Todos nos pasamos el partido muy violentados por su flagrante falta de humanidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”