El humor de Mundo Today | Aliança Catalana exige la devolución en caliente del frío de Barcelona

Frío Tras ver cómo las ciudades de Catalunya se iban llenando de frío, especialmente Barcelona, Aliança Catalana ha exigido su devolución en caliente. El partido de extrema derecha considera que el frío está molestando a nuestras mujeres y metiéndose en nuestros trabajos, por lo que exigen soluciones inmediatas al Gobierno central. El hecho de que el frío no haya ni aprendido catalán también les molesta.

Balizas V-16 El regalo de moda de estas Navidades. A mi hijo le compré tres y está realmente encantado. No para de jugar con ellas y, además de divertirse, lo mejor es que ahora se distrae de una manera más segura. Tras años jugando con un triángulo rojo, al fin ahora puede divertirse de verdad con las luces de colores. Todo un acierto de la DGT, espero que sigan sacando juguetes porque están a un nivel muy alto.

Buffet libre Segunda Mano Me parece una idea estupenda, puedo entender que haya gente que no vea claro eso de comerse comida de segunda mano, pero la verdad es que está casi como nueva y, una vez recalentada, está incluso más buena. Además, por solo un par de euros puedes irte muy lleno a casa. Ojalá vayan abriendo más buffets de este tipo porque son una gran opción de ocio para los días que tienes más hambre que dinero.