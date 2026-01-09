Escapada a Puigcerdà

Visitar en un día el enclave por excelencia del Pirineo gerundense: Puigcerdà, la capital de la comarca de la Cerdanya. Esta es la propuesta de esta semana, que consiste en completar una ruta a pie que nos llevará entre cuatro y seis horas y que se puede realizar en compañía de la familia, dado que el terreno es llano y sin apenas dificultades. Durante nuestro recorrido pasaremos por los principales puntos de interés de la población. Puigcerdà es un destino turístico de primer orden, tanto en invierno como en verano, y ofrece a los visitantes muchas opciones de ocio, gastronomía y actividades relacionadas con el senderismo y los deportes de invierno.

Iniciaremos el recorrido en la plaza de Santa Maria, en el centro histórico, presidida por el campanario, todo un símbolo para la población, y donde podemos coger fuerzas en los diferentes bares y pastelerías que encontraremos. Un buen lugar para beber un café e iniciar la ruta pasando por la calle Major y sus alrededores, donde los visitantes verán casas antiguas y tiendas locales.

Nuestra segunda parada será el magnífico lago de Puigcerdà. Nos recomiendan bajar hacia el lago y hacer una vuelta completa, ya que el camino es llano. Es, sin duda, uno de los lugares más fotogénicos del pueblo. Junto al lago podemos descansar y pasar un rato agradable. Seguiremos hacia el camino de Rigolisa, con vistas espectaculares hacia los Pirineos. Se trata de un paseo muy tranquilo, en el que podemos destinar una media hora y dar la vuelta cuando queramos para dirigirnos de nuevo hacia la población para comer o merendar. Hay una gran oferta gastronómica para el gusto de todos los paladares. En este sentido, los visitantes tienen a su alcance una gran oferta gastronómica compuesta por embutidos, quesos, pasteles artesanos o su producto estrella: el trinxat. La gastronomía ceretana tiene muy buena consideración.

Meses de invierno

Existen muchas posibilidades de hacer rutas más largas por los alrededores. Si nuestra visita coincide en los meses de invierno, se puede preparar una ruta a la nieve, pero en este caso deberemos llevar un buen equipo para combatir el frío, hacer una ruta adaptada a nuestras posibilidades físicas y consultar siempre la previsión meteorológica.