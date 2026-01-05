Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaNieveCabalgata Reyes BarcelonaBorrasca FrancisZapateroNicolás MaduroGreciaLotería Niño 2026Amancio OrtegaCalefacciónComprobar Lotería Niño 2026Cabalgata Reyes L'HospitaletCabalgata Reyes BadalonaCabalgata Reyes Santa Coloma de GramenetCabalgata Reyes Cornellà
instagramlinkedin

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Cierra un club cannábico de Barcelona porque ningún cliente recuerda dónde está

Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona

La Barceloneta.

La Barceloneta. / Zowy Voeten / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Bikittone

Bikittone

El ser humano está jugando a ser Dios. Una cosa es la inteligencia artificial o la ingeniería genética, pero esto ya traspasa todos los límites. O bikini o panettone, mezclar las dos cosas en un solo producto es una provocación a las leyes naturales. Las consecuencias de seguir fabricando un alimento así son impredecibles y ha llegado el momento de prohibir semejante aberración. Muy rico, por cierto.

Quemar el turrón

Quemar el turrón

Este año, para quemar el turrón habrá que recibir un permiso especial del Ayuntamiento. Los que quemen el turrón sin permiso se enfrentan a sanciones de hasta dos años de cárcel. Debido a esto, miles de catalanes llevan días siendo incapaces de ir al gimnasio o a salir a correr, de hecho, están comiendo más turrón por la incapacidad de salir a quemarlo. Esperemos que se agilicen las gestiones.

Barceloneta

Barceloneta

Esta semana, un vecino ha encontrado petróleo en la playa de la Barceloneta, pero ha decidido callárselo por miedo a la reacción de Trump. Este héroe anónimo ha salvado la democracia catalana y decenas de vidas con su pequeño gesto. Aunque muchos le han preguntado dónde estaba ese petróleo, se ha negado a dar más información y se ha limitado a emborracharse en un bar como todos los de ese barrio.

Rubén

Rubén

Rubén ha estado dando su opinión sobre lo que ha pasado en Venezuela cuando no ha estado en Venezuela en su vida. Yo sí puedo darla porque hace once años viajé a Caracas y estuve allí dos semanas, lo que me otorgó unos conocimientos especiales sobre el país. Yo conozco la verdad del país caribeño porque me bañé en sus playas y me hospedé en uno de sus hoteles. Así que Rubén te toca callar y escuchar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  2. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  3. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  4. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  5. Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
  6. Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
  7. Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
  8. Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado

Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump

Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump

Los Comuns ven "insuficiente" el cumplimiento de acuerdos del Govern para negociar los presupuestos

Los Comuns ven "insuficiente" el cumplimiento de acuerdos del Govern para negociar los presupuestos

Los países nórdicos salen en tromba a defender la soberanía danesa de Groenlandia, frente una UE tibia con Trump

Los países nórdicos salen en tromba a defender la soberanía danesa de Groenlandia, frente una UE tibia con Trump

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

Ronald Araujo vuelve a la actividad y entra en la convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudí

Ronald Araujo vuelve a la actividad y entra en la convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudí

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, itinerario y calles cortadas al tráfico

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, itinerario y calles cortadas al tráfico

La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

DIRECTO | Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York

DIRECTO | Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York