El Mundo Today | Encuentra petróleo en la Barceloneta, pero no dice nada por miedo a Trump

Bikittone El ser humano está jugando a ser Dios. Una cosa es la inteligencia artificial o la ingeniería genética, pero esto ya traspasa todos los límites. O bikini o panettone, mezclar las dos cosas en un solo producto es una provocación a las leyes naturales. Las consecuencias de seguir fabricando un alimento así son impredecibles y ha llegado el momento de prohibir semejante aberración. Muy rico, por cierto.

Quemar el turrón Este año, para quemar el turrón habrá que recibir un permiso especial del Ayuntamiento. Los que quemen el turrón sin permiso se enfrentan a sanciones de hasta dos años de cárcel. Debido a esto, miles de catalanes llevan días siendo incapaces de ir al gimnasio o a salir a correr, de hecho, están comiendo más turrón por la incapacidad de salir a quemarlo. Esperemos que se agilicen las gestiones.

Barceloneta Esta semana, un vecino ha encontrado petróleo en la playa de la Barceloneta, pero ha decidido callárselo por miedo a la reacción de Trump. Este héroe anónimo ha salvado la democracia catalana y decenas de vidas con su pequeño gesto. Aunque muchos le han preguntado dónde estaba ese petróleo, se ha negado a dar más información y se ha limitado a emborracharse en un bar como todos los de ese barrio.