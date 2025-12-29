El Mundo Today | Mercadona ficha al primo que siempre pela las uvas antes de las campanadas

Fin de año La gente necesita calmarse con fin de año. Lo lógico sería celebrar fin de mes, que es cuando se cobra. Celebrar fin de año es demasiado 2024, en 2025 hay que estar a otras cosas, como por ejemplo preguntarle a Chat GPT cómo se hace un pavo al horno o cómo se pelan las cigalas. O celebrar el año nuevo, pero el problema es que la gente vive estancada en el pasado. Una pena que hayamos llegado a esto.

Mercadona Fichaje sorpresa en este mercado de invierno. Tras años dando un nivel altísimo a la hora de pelar en tiempo récord las uvas de las campanadas, Mercadona ha tirado la casa por la ventana y ha fichado a tu primo Julito por dos millones de euros. A partir de ahora, tu primo se dedicará a quitar pepitas a todas las uvas del supermercado de manera profesional. Todo un premio a sus años de dedicación.

El frío La gente lo crítica, pero cada año se revaloriza más porque empieza a escasear. Además, al frío se lo combate fácilmente poniéndote ropa por encima. Lo malo es el calor. Desconfía de la gente que se queja del frío, esa gente esconde algo. Esa gente te quiere robar la Navidad. Esa gente te quiere robar el trabajo y también a tus hijos. Todavía no puedo demostrar esta teoría, pero los indicios son claros.