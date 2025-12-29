Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiLluvias ValenciaViolencia géneroLey taxiNaufragio IndonesiaJoan LaportaColegioParets del VallèsSamanta VillarBrigitte Bardot
instagramlinkedin

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Mercadona ficha al primo que siempre pela las uvas antes de las campanadas

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Cierra un club cannábico de Barcelona porque ningún cliente recuerda dónde está

Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona

.

. / DAVID CASTRO / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Fin de año

Fin de año

La gente necesita calmarse con fin de año. Lo lógico sería celebrar fin de mes, que es cuando se cobra. Celebrar fin de año es demasiado 2024, en 2025 hay que estar a otras cosas, como por ejemplo preguntarle a Chat GPT cómo se hace un pavo al horno o cómo se pelan las cigalas. O celebrar el año nuevo, pero el problema es que la gente vive estancada en el pasado. Una pena que hayamos llegado a esto.

Mercadona

Mercadona

Fichaje sorpresa en este mercado de invierno. Tras años dando un nivel altísimo a la hora de pelar en tiempo récord las uvas de las campanadas, Mercadona ha tirado la casa por la ventana y ha fichado a tu primo Julito por dos millones de euros. A partir de ahora, tu primo se dedicará a quitar pepitas a todas las uvas del supermercado de manera profesional. Todo un premio a sus años de dedicación.

El frío

El frío

La gente lo crítica, pero cada año se revaloriza más porque empieza a escasear. Además, al frío se lo combate fácilmente poniéndote ropa por encima. Lo malo es el calor. Desconfía de la gente que se queja del frío, esa gente esconde algo. Esa gente te quiere robar la Navidad. Esa gente te quiere robar el trabajo y también a tus hijos. Todavía no puedo demostrar esta teoría, pero los indicios son claros.

Rubén

Rubén

Menudo año me ha dado Rubén. No dejó de felicitar 2025 hasta la segunda semana de enero, y ahora ya lleva desde mediados de diciembre felicitando 2026. Claramente, este personaje vive en un calendario paralelo. Yo me niego a felicitarle nada porque así solo le das alas a seguir felicitando y felicitando. La gente como Rubén no debería poder entrar en los años nuevos, deberían quedarse en el pasado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
  3. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  4. Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
  5. El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
  6. Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias
  7. Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
  8. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil

El Gobierno cifra en "casi un millar" los menores no acompañados reubicados en el último semestre de 2025

El Gobierno cifra en "casi un millar" los menores no acompañados reubicados en el último semestre de 2025

Directo | Recuperado el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia

Directo | Recuperado el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Zelenski dice que las garantías de seguridad deben incluir tropas internacionales

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Zelenski dice que las garantías de seguridad deben incluir tropas internacionales

La primera 'generación sin hijos' se prepara para el "fantasma de la vejez": el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres

La primera 'generación sin hijos' se prepara para el "fantasma de la vejez": el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres

Àngel Llàcer vuelve a 'El Petit Príncep' marcado "por la edad y por todo lo que me ha tocado vivir este último año y medio"

Àngel Llàcer vuelve a 'El Petit Príncep' marcado "por la edad y por todo lo que me ha tocado vivir este último año y medio"

La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos

La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos

La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'

La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'