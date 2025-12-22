El humor de Mundo Today | Un catalán se niega a cobrar el Gordo porque sólo le interesa la Grossa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un catalán se niega a cobrar el Gordo porque sólo le interesa la Grossa

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Barcelona
Mocos

Mocos

Innecesarios. Creo que en pleno siglo XXI ya a un paso de 2026, tener mocos ya no debería ser necesario. Tenemos Inteligencia Artificial, grifos que echan agua solos y drones asesinos, es hora de que encontremos una protección mejor contra los virus y las bacterias. Espero que el Ayuntamiento de Barcelona haga algo al respecto porque ya son muchos años aguantando este infierno de mucosidad.

Elecciones en Extremadura

Elecciones en Extremadura

Los extremeños se han hecho fachas. Parece que al fin han entendido que es la extrema derecha la única que puede velar por los intereses de la mayoría de las personas, que es el partido que coquetea con la dictadura fascista el único que puede hacerlos libres. A los extremeños ya no les engaña nadie, al fin se han dado cuenta de que gobernar a favor de los ricos es la única forma de ayudar a los pobres.

El Gordo

El Gordo

Precioso gesto el de un vecino de Barcelona que, tras comprobar que le había tocado el premio Gordo en un boleto que le habían regalado, se negó a cobrarlo porque no quiere saber nada de España. A este vecino del barrio de El Clot, sólo le interesa la Grossa. Ahora confía en tener suerte y llevarse un buen pellizco en el sorteo de la lotería catalana el día de Fin de Año, porque asegura que tiene muchos agujeros que tapar.

Rubén

Rubén

Rubén es un provocador muy frío y peligroso. El otro día estornudó siete veces seguidas en la oficina sólo para ponerme a prueba. El muy idiota se pensaba que yo no le iba a decir “salud” las siete veces. Pues se equivocó. En todos y cada uno de sus estornudos de mierda yo le dije “salud”, para que luego el muy asqueroso vaya diciendo por ahí que yo no tengo educación. A mí este no me pilla.

