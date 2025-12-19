Una Navidad de juguete

No solamente Figueres es conocida por su Museu Dalí. Su riqueza cultural tiene también un referente en el Museu del Joguet de Catalunya. Ubicado en el antiguo Hotel París, este museo alberga una gran colección de juguetes de diferentes épocas con algunos objetos cedidos por personajes célebres y famosos. Ara que llega la Navidad, es una buena oportunidad para acercarnos a la capital del Alt Empordà y hacer una detenida visita y recorrido al museo o participar en alguna de las diferentes actividades que se han organizado para todos los públicos.

El programa incluye talleres familiares, exposiciones, visitas guiadas y otras actividades con el objetivo de convertir el museo en un espacio vivo, familiar y participativo para pequeños y grandes. Durante todo el mes de diciembre y hasta el próximo 6 de enero se ofrecen talleres y propuestas que combinan tradición, creatividad y participación para fomentar el juego compartido entre generaciones, según explican sus organizadores. Destacan, por ejemplo, el taller para elaborar una estrella de Navidad, pintar un caganer, celebrar el tió en el mismo museo o crear también un fanalet para esperar a los Reyes Magos la noche del 5 de enero.

Por lo que respeta a las visitas familiares, desde el museo nos proponen visitar la muestra Què diuen els joguets? o bien las sesiones comentadas sobre la exposición que lleva por título Glamurosa Barbie, dedicada a la célebre muñeca y que está teniendo una gran acogida entre el público visitante. Se trata de una exposición que reúne a más de 2.000 Barbies de alto valor histórico y artístico procedentes de una de las colecciones privadas más importantes de toda Europa. Concretamente, la Colección Llobet Tomàs. El museo inaugurará también Un museu d’autor, un espacio dedicado a la figura de su fundador, Josep Maria Joan Rosa –recientemente fallecido–, y a Pilar Casademont. El propósito es poner en valor su trayectoria y la creación de la colección original, según han explicado sus promotores.

A partir del próximo 4 de enero, el paje real de los Reyes Magos de Oriente visitará el museo para recoger las cartas de todos los niños y niñas donde expresan sus deseos de cara al día de Reyes. Precisamente, el 6 de enero se celebrará una jornada de puertas abiertas que servirá para cerrar la programación navideña.