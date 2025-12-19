Un belén de montaña en el mirador del Bages

El día 24 de diciembre por la tarde, los aficionados al senderismo del Bages tienen una cita especial. Se trata de la tradicional subida para colocar el belén en el Collbaix, una de las cimas más emblemáticas de la comarca, situada entre los términos municipales de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa y Fonollosa. Esta actividad se ha convertido en una tradición arraigada en el territorio, con una larga trayectoria que se remonta al año 1963 y que se ha mantenido sin interrupción hasta la actualidad gracias al esfuerzo colectivo.

Fue la noche del 24 de diciembre de 1963, en pleno franquismo, cuando un grupo de alta montaña del Centre Excursionista de la Comarca del Bages emprendió el camino hacia el Collbaix bajo las estrellas, tras asistir a la misa del gallo en el santuario de Joncadella, con el objetivo de colocar allí el belén como símbolo y huella de la entidad. El primer belén consistió en un recipiente de barro, perforado en uno de sus lados con forma de estrella, que se situó sobre un pedestal en la plataforma más alta de la cima. En aquellos primeros años, la subida se vivía con gran euforia, ya que simbolizaba una sensación de liberación y de renovación colectiva antes de finalizar el año.

Sesenta años después, la tradición de los belenes de montaña sigue muy viva y también se reproduce en otras cimas del territorio que año tras año contribuyen a preservar esta tradición vinculada a la Navidad.

Entre todas ellas, la subida al Collbaix se ha convertido en una de las más emblemáticas y cada año reúne a voluntarios del Centre Excursionista y a aficionados a la montaña. Sin embargo, desde hace dos años la ascensión ya no se realiza de noche, con linternas frontales, como se había hecho durante décadas, sino que tiene lugar por la tarde, con la voluntad de facilitar la participación y atraer a un público más amplio.

Desde la entidad organizadora recuerdan que se trata de una actividad abierta a la ciudadanía. El punto de encuentro del próximo miercoles, 24 de diciembre, será a las tres y media de la tarde en el camino viejo de Rajadell, junto a la casa del Molí. Una vez alcanzada la cima y colocado el belén, se repartirá coca y chocolate entre todos los asistentes como cierre festivo de la tradicional jornada festiva.