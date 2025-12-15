El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Arqueólogos descubren que Barcelona está dentro de un panettone gigante
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Cierra un club cannábico de Barcelona porque ningún cliente recuerda dónde está
Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona
Un año lento, con poco ritmo, repetitivo y que no ha traído nada nuevo respecto a las propuestas de años anteriores. 2025 ha mantenido los mismos meses y los mismos días de siempre, lo que lo ha hecho muy previsible y, por momentos, aburrido. Sensación de ya haberlo vivido. A ver si para 2026 vemos una propuesta más valiente y se atreven a innovar porque, desde 2020, llevamos unos años muy flojos.
Hace frío, tienes que estar con la familia, tampoco diríamos que son las vacaciones soñadas. Hay gente muy inteligente que lo que hace es irse tres semanas al hemisferio sur, a vivir otra vez en verano, a estar en la playa alejada de sus seres queridos. Luego esa gente vuelve a Catalunya morena, sonriente, feliz, y afrontan con energías renovadas el invierno. La verdad es que esa gente da mucho asco.
Como era de esperar viendo la fiebre de panettone que se vive en la ciudad, Barcelona se fundó en el interior de un panettone gigante hace miles de años. Unos arqueólogos catalanes lo han descubierto al comprobar que las paredes que rodean la ciudad están hechas de las ruinas del pan ese dulce con chocolate, pasas, pistachos, madera o lo que se te ocurra. En aquel entonces se llamaba Barcettone.
Venga, pues nada, parece que Rubén se ha negado a vestirse de Papá Noel en la fiesta navideña de la oficina un año más. Su excusa, la de siempre: que luego hay un compañero de trabajo que le saca fotos y las va colgando en redes durante el resto del año provocando comentarios hirientes sobre su físico. La verdad es que todos esperábamos más personalidad de alguien que se pone el traje de Papá Noel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
- L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo