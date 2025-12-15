El Mundo Today | Arqueólogos descubren que Barcelona está dentro de un panettone gigante

2025 Un año lento, con poco ritmo, repetitivo y que no ha traído nada nuevo respecto a las propuestas de años anteriores. 2025 ha mantenido los mismos meses y los mismos días de siempre, lo que lo ha hecho muy previsible y, por momentos, aburrido. Sensación de ya haberlo vivido. A ver si para 2026 vemos una propuesta más valiente y se atreven a innovar porque, desde 2020, llevamos unos años muy flojos.

Vacaciones Hace frío, tienes que estar con la familia, tampoco diríamos que son las vacaciones soñadas. Hay gente muy inteligente que lo que hace es irse tres semanas al hemisferio sur, a vivir otra vez en verano, a estar en la playa alejada de sus seres queridos. Luego esa gente vuelve a Catalunya morena, sonriente, feliz, y afrontan con energías renovadas el invierno. La verdad es que esa gente da mucho asco.

Panettone Como era de esperar viendo la fiebre de panettone que se vive en la ciudad, Barcelona se fundó en el interior de un panettone gigante hace miles de años. Unos arqueólogos catalanes lo han descubierto al comprobar que las paredes que rodean la ciudad están hechas de las ruinas del pan ese dulce con chocolate, pasas, pistachos, madera o lo que se te ocurra. En aquel entonces se llamaba Barcettone.