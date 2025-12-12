Una Navidad medieval en el castillo de Cardona

Visitar el castillo de Cardona siempre es una oportunidad única para descubrir los siglos y siglos de historia que se esconden detrás de sus imponentes muros. Sin embargo, durante este mes de diciembre se puede recorrer con una perspectiva diferente que permite revivir cómo se celebraba la Navidad en plena época medieval. Esta es la propuesta de la Fundació Cardona Històrica, con una visita que invita a hacer un viaje en el tiempo lleno de tradición, simbolismo e historia. La experiencia estará disponible hasta el 4 de enero.

Se trata del segundo año que se ofrece este recorrido temático, después del éxito de visitantes del año pasado. Durante el recorrido se visitará la fortaleza y las partes del antiguo castillo, como la Torre de la Minyona y la excepcional colegiata de Sant Vicenç, una joya del románico lombardo catalán. La construcción del castillo se inició en el siglo IX y se prolongó, contando las ampliaciones, hasta el XV.

Con esa ruta por las interioridades del castillo se ofrece una nueva mirada del conjunto monumental introduciendo tradiciones, curiosidades y liturgias en torno a la festividad de la Navidad medieval. El recorrido invita a viajar por distintas épocas, desde los rituales paganos, en los que la celebración del solsticio ya simbolizaba un momento especial, hasta las costumbres actuales. Se explicará cómo se vivía la Navidad tanto en los palacios como en las calles, en los días de recogimiento por el frío, de reunión familiar y de prácticas que han evolucionado hasta llegar a nuestros días. También se abordará el nacimiento del pesebre y su evolución desde san Francisco de Asís, el origen de la celebración de la fiesta de Fin de Año o la historia de los Reyes Magos. La visita está pensada para un público adulto interesado en la cultura y la tradición.

La fundación ofrece la posibilidad de concertar un servicio de guía para grupos específicos mediante reserva previa. La fecha y el horario se fijarán según la disponibilidad adaptándose a las necesidades del grupo.

Al final de la visita se podrán degustar barquillos tradicionales elaborados por la pastelería Montserrat de Cardona, según una receta medieval. Un dulce perfecto para culminar un viaje en el tiempo ideal para estas fechas.