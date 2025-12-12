Búfalos de agua en las Estunes

Pasear y recorrer una zona donde habitan ejemplares de búfalos de agua y donde muchas cigüeñas establecen sus nidos no es frecuente. Banyoles (Pla de l’Estany) dispone de un itinerario que permite a los paseantes adentrarse en un espacio natural único de gran valor ecológico y paisajístico. Se trata de la ruta alrededor de su emblemático Estany: la fuente de la Puda o Font Pudosa y el paraje natural de las Estunes. La naturaleza se da la mano con el paisaje y con el hábitat de algunos animales que se pueden observar sin dificultad.

La zona de las Estunes, conocida también como las Tunes de Banyoles, tiene la característica de ser un espacio boscoso donde se combina la vegetación densa con cuevas y rocas, según explican desde Turisme de Banyoles. Es un paraje sorprendente y de espectacular belleza. Su riqueza paisajística viene dada también por la peculiaridad del terreno. En este sentido, explican que «la roca de travertino forma auténticos palacios de piedra que conjugan un conjunto de valores naturales, geológicos y sociales de elevado valor. Se trata de un depósito de travertinos que, a consecuencia de la precipitación de las sales carbonatadas que lleva disueltas el agua, ha ido formando grietas y grutas que se pueden recorrer». El visitante se puede dejar sorprender también por un grupo de búfalos de agua domésticos –especie originaria del sudeste asiático– que viven en las zonas más húmedas y que fueron introducidos en 2023 poco como parte de un programa para controlar la vegetación de manera natural.

Se trata también de una zona mágica donde algunas leyendas hablan de la presencia de hadas. «Las Tunes también han sido lugar de inspiración literaria y origen de leyendas; la tradición popular local convertía este lugar en el refugio de las goges, unas peculiares hadas que pasaban la noche hilando al borde del agua del Estany».

El recorrido se puede realizar a pie siguiendo las indicaciones de los itinerarios del Espacio Natural Protegido. Una vez visitada la zona húmeda, podemos también conocer la Font Pudosa, de aguas a las que se atribuyen propiedades curativas pero que, como su nombre indica, por su alto contenido de gas sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno transmite un fuerte olor. La primera referencia es del año 1419. Durante el siglo XIX se construyó un balneario para enfermos que buscaban curación y que estuvo abierto hasta la década de los años 50 del siglo pasado.