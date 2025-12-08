El Mundo Today | Papá Noel suplica a los niños catalanes que dejen de darle palazos

Papá Noel Papá Noel ha dicho basta y ha suplicado a todos los niños catalanes que dejen de darle palazos. Por influencia del Caga Tió, los críos se dedican a perseguir a Papá Noel con un palo esperando que les cague regalos, lo que ha provocado una crisis de estrés postraumático muy grave en el personaje legendario. Papá Noel se ha cogido la primera baja en siglos y podría no llegar a tiempo para Navidad.

Las luces de Navidad Todos los coches de la ciudad se han contagiado del espíritu navideño y llevan las luces puestas por la noche. Este año los conductores de Barcelona han optado por luces rojas en la parte de atrás y luces blancas en la parte delantera. Mención aparte merece la policía, que ha dado más color optando por el azul. La nota triste la ponen los BMW, que se niegan a poner las amarillas de los lados.

Hacer cola por chocolate Esperar veinte minutos en la cola para poder sentarse a tomar un chocolate a la taza es una de las grandes experiencias de la Navidad. Esa ilusión de saber que en poco menos de media hora podrás degustar churros y chocolate es sin duda el espíritu navideño. Hay gente que dirá que no hay tanta diferencia de un chocolate a otro, incluso que cualquiera se lo puede hacer en casa. Esa gente no sabe.