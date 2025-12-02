Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Decenas de catalanes alertan de más avistamientos de Messi en Barcelona

Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona

Turistas en Barcelona

Turistas en Barcelona / MANU MITRU / Archivo

Barcelona
Barcelona ha presentado la Zona Roja para marcar estacionamientos en los que solo podrán aparcar turistas. Centenares de plazas azules y verdes han desaparecido para dejar sitio a las rojas y permitir que los turistas, que son los ciudadanos mayoritarios de la ciudad, puedan aparcar mejor. Distritos como el Eixample o Ciutat Vella ya son completamente rojos y se espera que Gràcia y Sants también lo sean pronto.

Todo iba bien hasta que alguien me escuchó un chiste sobre el Rey Felipe VI y entonces unos gendarmes vinieron a sacarme del puesto de golosinas gigantes en el que estaba y me lanzaron a una celda. Aunque grité por mi libertad, se negaron a escucharme y me condenaron a prisión. Desde entonces estoy encarcelado y no he podido volver a ver a mi familia. Hay que tener mucho cuidado con estos mercados.

Barcelona es ciudad finalista para ser la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad. Negocios de toda la vida como Vivari, Sandwichez, 365 y Granier han marcado la diferencia. El hecho de que estas franquicias estén tan cerca las unas de las otras es un factor clave para la elección. Hay barrios en los que hay un Vivari a menos de cien metros de otro, y eso hay que premiarlo de alguna manera.

Rubén se ha dedicado a romper la magia de la Navidad asegurando que la Navidad no es algo auténtico porque Jesucristo nació en verano. Ha estado toda la semana con eso. Sinceramente, creo que hace falta tener muy poca vergüenza para romper así la ilusión de decenas de trabajadores. Yo ya he iniciado una campaña para dejarlo fuera del amigo invisible de este año y también para que lo despidan.

