El Mundo Today | Barcelona presenta la Zona Roja de aparcamientos solo para turistas

Zona Roja Barcelona ha presentado la Zona Roja para marcar estacionamientos en los que solo podrán aparcar turistas. Centenares de plazas azules y verdes han desaparecido para dejar sitio a las rojas y permitir que los turistas, que son los ciudadanos mayoritarios de la ciudad, puedan aparcar mejor. Distritos como el Eixample o Ciutat Vella ya son completamente rojos y se espera que Gràcia y Sants también lo sean pronto.

Mercado medieval Todo iba bien hasta que alguien me escuchó un chiste sobre el Rey Felipe VI y entonces unos gendarmes vinieron a sacarme del puesto de golosinas gigantes en el que estaba y me lanzaron a una celda. Aunque grité por mi libertad, se negaron a escucharme y me condenaron a prisión. Desde entonces estoy encarcelado y no he podido volver a ver a mi familia. Hay que tener mucho cuidado con estos mercados.

Comercio de proximidad Barcelona es ciudad finalista para ser la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad. Negocios de toda la vida como Vivari, Sandwichez, 365 y Granier han marcado la diferencia. El hecho de que estas franquicias estén tan cerca las unas de las otras es un factor clave para la elección. Hay barrios en los que hay un Vivari a menos de cien metros de otro, y eso hay que premiarlo de alguna manera.