La Patum, 20 años como patrimonio universal

En la memoria colectiva de Berga sigue muy presente el día que la Patum trascendió fronteras. El 25 de noviembre de 2005, la Unesco proclamó la fiesta como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, otorgándole un prestigio universal. Veinte años después, la ciudad volverá a latir al ritmo de su tradición este domingo con un espectáculo inédito en la plaza de Sant Pere, epicentro de la Patum, donde música, teatro, danza y canto coral se unirán en un homenaje protagonizado por distintas entidades culturales del Berguedà.

El montaje, titulado Des del cor, es obra del músico de Berga Guillem Cardona, que ha compuesto la música a partir de las melodías tradicionales de la fiesta, con guión de la dramaturga de Bagà Laura Corominas. El objetivo es ofrecer una experiencia emocional mediante una escenografía envolvente y un espectáculo que reunirá a más de cien participantes, entre ellos la coral de la Escola Municipal de Música, la charanga Entrompats Band, el músico Marcel Tuyet; las compañías teatrales Tràfec Teatre y Fame Chimica; así como la bailarina Laura Marsal.

El espectáculo rendirá homenaje a todas las personas que impulsaron la candidatura de la Patum y que han contribuido a preservarla a lo largo de los años. El reconocimiento internacional fue fruto de un proceso iniciado en 2001, cuando el conseller de Cultura del momento, Jordi Vilajoana, y el director general de Cultura, Marc Mayer, tuvieron la idea de presentar la candidatura. Desde aquel momento, el Ayuntamiento de Berga, la Generalitat y el Ministerio de Cultura se pusieron manos a la obra para elaborar los dosieres necesarios, liderados por el historiador Albert Rumbo, uno de los expertos más reconocidos de la fiesta.

El proceso no estuvo libre de obstáculos, pues tuvo que superar la competencia de otras manifestaciones culturales como los Sanfermines o el flamenco hasta su aprobación definitiva en 2004. El dosier de la Patum fue considerado técnicamente impecable, el único entre 71 candidaturas en obtener este reconocimiento.

Antes del espectáculo del domingo, que empezará a las 6 de la tarde, Rumbo repasará el camino recorrido para obtener el reconocimiento internacional de una de las fiestas más emblemáticas del país y del mundo.