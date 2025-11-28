La comarca del Ripollès se presenta como la cuna del excursionismo catalán. Su riqueza paisajística, juntamente con un entorno natural para practicar el senderismo en sus diferentes variantes y su gastronomía, sitúan esta zona de la provincia de Girona como un destino ideal tanto para un público familiar como para quien quiera y busque disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

Cientos de kilómetros de senderos se extienden a lo largo de la comarca. Un auténtico paraíso para aquellos que disfrutan del contacto con la naturaleza y la contemplación del paisaje. Desde Turisme del Ripollès se garantizan «un gran abanico de rutas y excursiones en el Ripollès», proponen «agradables caminatas familiares hasta excursiones de larga duración, todas ellas rodeadas de un entorno natural excepcional como es el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser», alrededor de los enclaves de Núria y Ulldeter, rodeado por montañas de casi 3.000 metros.

También ofreen coronar «alguno de los picos más emblemáticos de Catalunya: el Puigmal, Bastiments, el el Gra de Fajol, el Costabona, el Taga...». La única dificultad que nos podemos encontrar es tener que escoger entre un gran abanico de rutas y propuestas. Por ejemplo, se plantean travesías para recorrer en diferentes etapas siguiendo caminos históricos que se han conservado en el tiempo. Una propuesta que implica un poco más de jornadas es la bautizada como La Volta a peu al Ripollès. Esta ruta supone unas ocho o nueve etapas para descubrir los parajes más populares y también «más salvajes y desconocidos» de la comarca.

Existe también la red de senderos señalizada que conecta todos los municipios por caminos históricos que han sido recuperados. Se denomina red de senderos Itinerànnia! e incluye infinidad de propuestas que se adaptan a todas las condiciones físicas.

Productos locales

Toda esta oferta transcurre por un paisaje coronado por diferentes picos emblemáticos. En este sentido, desde Turisme del Ripollès anima a dejarse «cautivar por el paisaje», que sorprende «cada época del año».

Y para el descanso de los ciclistas, senderistas y excursionistas después de una etapa, nada mejor que disfrutar de la oferta gastronómica basada en productos locales de gran calidad.