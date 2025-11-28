Dos nuevos buses directos conectan Barcelona y Puigcerdà los fines de semana

A partir de este viernes, el servicio de autobús que conecta Barcelona con Puigcerdà y Llívia (la Cerdanya), operado por ALSA, incorpora dos nuevas expediciones en fin de semana. Se trata de una salida directa de Barcelona a Puigcerdà los viernes a las 17:30 h y otra en sentido inverso los domingos a las 17:45 h.

Hasta ahora, los viajeros procedentes de la comarca pirenaica de la Cerdanya debían realizar varias paradas en el Berguedà y el Bages, alargando el tiempo de trayecto y dificultando los desplazamientos más directos. Las nuevas conexiones directas permitirán reducir significativamente los tiempos de viaje y ofrecerán un recorrido más cómodo y eficiente para los usuarios.

El Departament de Territori de la Generalitat impulsa esta ampliación con el objetivo de mejorar la movilidad, especialmente de los estudiantes que viajan habitualmente entre la capital catalana y la Cerdanya. La medida responde a las necesidades detectadas en el territorio, incluidas las trasladadas por el Consell Comarcal de la Cerdanya, en un contexto en el que el número de viajeros de la línea que enlaza Barcelona con el Berguedà ha crecido un 15,6% durante 2024.

Además, estas conexiones directas contribuyen a mitigar los efectos del corte de la línea R3 de Rodalies, facilitando desplazamientos más ágiles y cómodos para los usuarios.

Este refuerzo del transporte público se subvenciona a través del Fondo Climático, con una aportación anual de unos 43.000 euros. Este instrumento público destina el 50% de los ingresos del impuesto sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica y el 20% de la recaudación del impuesto sobre instalaciones con impacto ambiental a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, como el impulso del transporte público sostenible.

Con estas medidas, la Generalitat trata de dar respuesta a la creciente demanda de viajeros entre Barcelona y la Cerdanya, favoreciendo conexiones más directas y cómodas para toda la ciudadanía.