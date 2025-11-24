El Mundo Today | Los usuarios de las líneas L3 y L5 del metro piden una nueva reforma del Camp Nou

Líneas verde y azul Tras dos años de paz, los usuarios de estas líneas del metro han vuelto a vivir lo que es un partido de fútbol en el estadio del Barcelona. Conscientes de que todavía serán el doble los asistentes al Camp Nou, muchos de los usuarios de las líneas verde y azul han pedido una nueva reforma del estadio. Alegan que no ha quedado suficientemente bien y que deberían ponerse a trabajar otros dos años en él.

Tortilla con cebolla, pero sin patata Este restaurante del Poblenou le ha dado la vuelta a la polémica al servir una tortilla española con cebolla, pero sin patata. El secreto está en echarle cebolla y no patata, entonces la tortilla queda más jugosa, casi líquida, y los verdaderos amantes de la cebolla la disfrutan más. Por ahora no ha recibido el visto bueno de Sanidad, así que quien la come lo hace por su cuenta y riesgo.

Steak Tartar Lo sirven tan crudo, que la vaca todavía no ha ni nacido. Este steak tartar se come con la imaginación, pues la vaca aún tardará años en nacer, años en engordar y años en ser sacrificada. Aún así, el éxito del plato es enorme y la puerta siempre tiene una cola enorme de gente ansiosa por probar este innovador plato. Al ser imaginativo, a la gente le sabe a lo que quiere. Eso sí, el precio es muy real.