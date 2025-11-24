El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Los usuarios de las líneas L3 y L5 del metro piden una nueva reforma del Camp Nou
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Decenas de catalanes alertan de más avistamientos de Messi en Barcelona
Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona
Tras dos años de paz, los usuarios de estas líneas del metro han vuelto a vivir lo que es un partido de fútbol en el estadio del Barcelona. Conscientes de que todavía serán el doble los asistentes al Camp Nou, muchos de los usuarios de las líneas verde y azul han pedido una nueva reforma del estadio. Alegan que no ha quedado suficientemente bien y que deberían ponerse a trabajar otros dos años en él.
Este restaurante del Poblenou le ha dado la vuelta a la polémica al servir una tortilla española con cebolla, pero sin patata. El secreto está en echarle cebolla y no patata, entonces la tortilla queda más jugosa, casi líquida, y los verdaderos amantes de la cebolla la disfrutan más. Por ahora no ha recibido el visto bueno de Sanidad, así que quien la come lo hace por su cuenta y riesgo.
Lo sirven tan crudo, que la vaca todavía no ha ni nacido. Este steak tartar se come con la imaginación, pues la vaca aún tardará años en nacer, años en engordar y años en ser sacrificada. Aún así, el éxito del plato es enorme y la puerta siempre tiene una cola enorme de gente ansiosa por probar este innovador plato. Al ser imaginativo, a la gente le sabe a lo que quiere. Eso sí, el precio es muy real.
Esta semana Rubén empezó bien, porque, como cada año, el día antes de su cumpleaños, yo traje unos pasteles para todos los de la oficina. Él, desde hace un tiempo, ya lo tiene asumido y ha dejado de quejarse. El problema llegó al día siguiente, cuando él trajo pasteles para su cumpleaños y ya nadie quiso comerlos porque eran los mismos del día anterior. Ahí ya empezó con las malas caras de siempre.
