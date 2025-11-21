Donde reina el silencio

¿Se puede disfrutar del silencio? Existen puntos geográficos donde impera el más absoluto silencio y que, además, permiten disfrutar de esa agradable sensación. La respuesta se encuentra en la Vall Infinita, en Maçanet de Cabrenys, municipio de la comarca del Alt Empordà, casi prácticamente en la frontera con el territorio francés.

Para adentrarse en este remanso de paz se puede consultar la guía elaborada por el Ayuntamiento de Maçanet de Cabrenys, donde se detallan y se dan instrucciones para poder llegar a diferentes puntos. La guía contiene información sobre los puntos de silencio con vistas panorámicas, los puntos de silencio situados en zonas boscosas o los puntos donde el silencio se fusiona con el agua. El acceso a estas zonas silenciosas se puede hacer a pie, en turismo o con un vehículo 4x4. Cada zona presenta características diferentes. Por este motivo, se detallan los diversos grados de dificultad que quien quiera realizar alguna ruta debe tener siempre en cuenta. Algunas zonas donde disfrutar del silencio son Font de les Creus, Font de Can Saguer, Font del Diví, Font d’en Coll y la Gorga de les Dones. El agua, como se puede apreciar en estos nombres, es también la gran protagonista.

Otro punto de interés que se describe en la guía es el denominado puente de Can Poquet. Concretamente, se explica al visitante que se trata «de un pequeño puente que cruza el arroyo Ardenya, que pasa por el lateral del núcleo de Maçanet, y le da el nombre la casa a la que daba acceso. En este espacio se encuentra el molino de París, construido en 1696 junto a este arroyo para moler grano». Quien quiera disfrutar también de las propiedades terapéuticas del agua puede acercarse a la Font de les Creus. Se trata de una fuente conocida por sus propiedades saludables. Su agua fue declarada mineromedicinal en el año 1955 y se empezó a embotellar posteriormente en el año 1964. Ahora, evidentemente, no es la mejor época para darse un baño en alguno de los puntos donde abunda el agua. En todo caso, podemos reservar una visita para el verano y disfrutar, por ejemplo, de la zona conocida popularmente como La Gorga de les Dones.

En la guía se explica que se trata de una catarata donde «en verano podrá disfrutar de baños de aguas mineromedicinales beneficiosas para nuestra piel y en invierno podremos disfrutar del silencio o del ruido del agua, según se desee, rodeado de piedras y árboles que nos transportan...».