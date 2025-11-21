Descubrir y saborear la Navidad entre viñedos

Imagina empezar la temporada navideña entre aromas de barrica, música en directo y una copa de vino en la mano. Esta es la propuesta de la bodega Abadal, ubicada en Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Bages), que mañana celebra la novena edición del Abadal Wine Experience & Christmas Market, una cita que convierte el vino, la gastronomía y la música en una experiencia única.

Desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche, el recinto se transformará en un mercado navideño donde se reunirán productores locales y artesanos. Entre los distintos puestos habrá quesos, pan artesano, embutidos selectos, pastelería de temporada con turrones de autor, además de objetos decorativos de inspiración navideña, flores, joyería y cosmética natural.

La ambientación se completará con actuaciones musicales en directo que darán vida a la Zona Gastro Bar durante toda la jornada. Desde el dúo El Teu Concert, que aportará ritmo con una propuesta cercana, hasta La Trup Duet, que invitará al público a un viaje sonoro entre el pop, el soul, el rock y los ritmos latinos; pasando por la formación Swing Engine, que evocará la energía de los años 20 a los 50; y Pajarita Sound, que pondrá el colofón final con una selección de temas actuales para culminar la jornada festiva.

Más allá de la ambientación, una de las joyas del programa serán las catas y experiencias gastronómicas diseñadas para disfrutar sin prisas. Se ofrecerán maridajes de vinos Abadal con quesos, carne de proximidad, sabores de mar y también con delicias gurmet. También habrá experiencias singulares, como una cata de vinos a ciegas o un encuentro sensorial que unirá poesía, cocas de Perafita y vino. Dos comidas gastronómicas de alto nivel, a cargo de Via Restaurant y Restaurant A Lloc, completarán la oferta, junto con visitas guiadas por la bodega, la masía histórica y tres viñedos distintos, donde se catarán los vinos que nacen en cada parcela. Todas las actividades, así como el acceso al mercado, requieren reserva previa en la página web de la bodega.

Entre las propuestas familiares, habrá talleres infantiles y un servicio de canguro para que los adultos puedan disfrutar de las catas. El ya clásico photocall, que triunfó el año pasado, regresa acompañado de algunas sorpresas que la organización mantiene en secreto para preservar la magia.