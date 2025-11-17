El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Decenas de catalanes alertan de más avistamientos de Messi en Barcelona
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona
Un restaurante de Las Ramblas cobra 100.000 euros a Lady Gaga por una paella
El número de avistamientos de Leo Messi en Barcelona no deja de crecer. Tras haber sido visto en el Camp Nou por un granjero de la zona, el jugador argentino también se ha aparecido en un Vivari, en la cola de la Sagrada Familia y en el campo del Espanyol, donde ha generado auténtico pavor. Las autoridades hacen un llamamiento a la calma y piden que, en caso de ver a Messi, se mire para otro lado.
Empecé a escalar para poder tener un plan que hacer con la gente de Tinder pero, al no conseguir citas, pues en lugar de ir hablando mientras escalaba, fui escalando. Con el paso del tiempo desarrollé músculos y habilidad de escalada y ahora estoy en el campeonato del mundo de escalada con grandes opciones de ganar. Sigo sin ligar, pero al menos he encontrado una carrera en la que poder ascender.
Genial iniciativa de la Comunidad de Madrid y del Real Madrid de acoger un partido de la NFL en el Bernabéu. En ningún momento este partido viola la equidad competitiva de la liga de fútbol americano, al igual que no la violaría un partido del Real Madrid en Miami, otra cosa es que ese supuesto partido lo jugase el Fútbol Club Barcelona, ahí sí que se estaría incurriendo en una falta realmente grave.
Insoportable la actitud de este personaje. El otro día le dije que iba a tender la ropa y que si él creía que iba a llover. Pues Rubén miró al cielo y dijo. “A ver, no soy un experto, consúltalo en Internet, aunque no tiene pinta”. A las tres horas empezó a llover. Cuando le llamé para exigir explicaciones, me dijo que él no tenía ninguna culpa. Para que la gente entienda lo que tengo que soportar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador