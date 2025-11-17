El Mundo Today | Decenas de catalanes alertan de más avistamientos de Messi en Barcelona

Avistamientos de Messi El número de avistamientos de Leo Messi en Barcelona no deja de crecer. Tras haber sido visto en el Camp Nou por un granjero de la zona, el jugador argentino también se ha aparecido en un Vivari, en la cola de la Sagrada Familia y en el campo del Espanyol, donde ha generado auténtico pavor. Las autoridades hacen un llamamiento a la calma y piden que, en caso de ver a Messi, se mire para otro lado.

Escalar Empecé a escalar para poder tener un plan que hacer con la gente de Tinder pero, al no conseguir citas, pues en lugar de ir hablando mientras escalaba, fui escalando. Con el paso del tiempo desarrollé músculos y habilidad de escalada y ahora estoy en el campeonato del mundo de escalada con grandes opciones de ganar. Sigo sin ligar, pero al menos he encontrado una carrera en la que poder ascender.

NFL en el Bernabéu Genial iniciativa de la Comunidad de Madrid y del Real Madrid de acoger un partido de la NFL en el Bernabéu. En ningún momento este partido viola la equidad competitiva de la liga de fútbol americano, al igual que no la violaría un partido del Real Madrid en Miami, otra cosa es que ese supuesto partido lo jugase el Fútbol Club Barcelona, ahí sí que se estaría incurriendo en una falta realmente grave.