Una fiesta de altura con gigantes en Montserrat

Montserrat vivirá este fin de semana una de las citas más destacadas del programa de actos conmemorativos del Milenario. Cerca de un centenar de parejas de gigantes, procedentes de distintos puntos de Catalunya, subirán a la montaña para compartir bailes y llenar de color las plazas de la abadía. Una auténtica fiesta popular que se suma a los numerosos eventos celebrados a lo largo del año del Milenario, y que han contribuido a poner en valor la cultura popular más representativa del país.

El encuentro se celebrará entre mañana y el domingo. Durante la primera jornada, se presentarán un total de 40 agrupaciones, mientras que el domingo la cifra se ampliará hasta alrededor de 50, con una amplia representación de la Catalunya central, unas 25 agrupaciones en total. La actividad principal consistirá en pasacalles simultáneos que llevarán a los gigantes a repartirse entre las plazas de Santa Maria, del Monestir y del Abat Oliba. En estos espacios, las figuras permanecerán expuestas desde las 10.45 horas hasta el mediodía, coincidiendo con la misa conventual. Al finalizar, las diferentes figuras bailarán para compartir la fiesta con los peregrinos y visitantes del monasterio.

La cita servirá también para reforzar el vínculo histórico entre la Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya y el monasterio de Montserrat. Las dos figuras más emblemáticas del mundo geganter catalán, Treball y Cultura, obras del escultor de Solsona Manel Casserres Boix, fueron estrenadas el 1 de mayo de 1988 en Montserrat, en un acto que reunió a 150 parejas de gigantes y a unas 6.000 personas. Ahora, casi 40 años después, volverán al lugar que las vio nacer para recordar sus orígenes.

Este encuentro de gigantes es solo una de las numerosas actividades incluidas en la agenda del Milenario de Montserrat, que se desarrolla desde septiembre de 2024 hasta diciembre de este año. Durante estos meses se han organizado diversos eventos dedicados a la cultura popular, como el encuentro de bandas de música o la reunión de agrupaciones sardanistas.