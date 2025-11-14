Cassà de la Selva, capital del corcho

Durante muchos años, Cassà de la Selva (Gironès) vivió de su potente industria del corcho. Muchos vinos selectos y el mejor champán que se podía degustar se acompañaban de un tapón de corcho que había nacido en una de las muchas empresas instaladas en esta población gerundense. Todavía ahora este patrimonio industrial tiene presencia pero no tanto como antaño. El municipio ha sabido sacar provecho a su entorno natural y ofrece diferentes rutas a los visitantes para descubrir su naturaleza ya sea a pie o en bicicleta. Los bosques de alcornoques se presentan como una buena opción para completar un paseo de manera tranquila y pausada.

Desde la web Cassà destapa els sentits se explica que la población está marcada por la fabricación del corcho, un elemento que está siempre presente en su paisaje. Por este motivo, nos proponen participar en actividades para conocer el municipio y adentrarse en su entorno de forma sostenible a través de diferentes rutas preparadas para recorrer tanto a pie como en bicicleta.

Muchas de estas propuestas tienen un carácter familiar y, por este motivo, están preparadas para diferentes niveles. Se pueden elegir las rutas de las Vies Verdes, rutas urbanas, por carretera o bien en el entorno o intermunicipales. Algunos tramos propuestos recorren aquí también el antiguo trazado del ferrocarril. Por lo que respecta a la ruta del corcho se explica que «a lo largo de este recorrido urbano se descubrirán elementos patrimoniales relacionados con el mundo del corcho y el movimiento obrero, junto con las magníficas casas con influencias del Modernismo que hicieron construir los propietarios de las fábricas de tapones de corcho o los grandes propietarios forestales». Otras opciones al alcance del visitante son la ruta por los llanos de Matamala, que transcurre por el entorno de Cassà; la ruta por el Remei y Mosqueroles; la ruta por Can Vilallona, y también una ruta que se adentra en el corazón del macizo de las Gavarres, el auténtico pulmón natural de esta zona de la comarca del Gironès.

Finalmente, existe una ruta que conduce hasta la zona sur de Girona. La descripción del tramo a recorrer es el siguiente: «Los municipios que atraviesa se encuentran en el sur de Girona, en un entorno conocido como la llanura de la Selva, y es recorrido por el río Onyar. En torno a la ruta encontramos también la riera Gotarra y la riera de Verneda, una zona rodeada del clásico bosque mediterráneo, con pinos y encinas. Se encuentra en un lugar de paso entre el mar y la montaña, con las Gavarres al este, que separa la comarca del Gironès de la del Baix Empordà».