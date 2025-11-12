El Mundo Today | Lo ingresan en un psiquiátrico tras volverse loco con unas croquetas en Barcelona

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Croqueta de suquet de gamba.

Croqueta de suquet de gamba. / Ferran Nadeu / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Croquetas

Croquetas

Peligrosas croquetas las que se pueden encontrar en un conocido restaurante del barrio de Navas de Barcelona. El pasado sábado, un hombre enloqueció con su sabor y tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital psiquiátrico. Sanidad ya ha ordenado la retirada de estas croquetas tan sabrosas y el establecimiento tendrá que destruir la receta bajo notario. Nunca nadie las podrá volver a comer.

'Café Rave'

'Café Rave'

La fiesta que Barcelona necesitaba. Café, música y más café. Las cápsulas vuelan en esta 'rave' sin parangón en Catalunya. Por ponerle una pega, la gente va demasiado pasada de café y se producen algunos conflictos, especialmente a la hora de intentar dormir, pues apenas nadie lo consigue. También hay bastantes enfrentamientos entre los puristas del café solo y los defensores del café con leche.

Escaleras mecánicas Park Güell

Escaleras mecánicas Park Güell

El mejor método para hacer ejercicio. Como nunca funcionan, los vecinos de la zona se están poniendo realmente en forma. Los traseros de los habitantes de ese barrio están cogiendo una apariencia atlética que es la envidia de los demás barrios. Gran iniciativa del Ayuntamiento, porque las escaleras mecánicas invitan a subirlas y, al no funcionar, ya tienes que seguir subiéndolas. Muy buen trabajo.

Rubén

Rubén

Todavía no estamos ni a mediados de noviembre y Rubén ya ha puesto las luces de Navidad de su casa. Qué ansia de persona, la verdad. Cada año las pone antes, es muy desesperante. Por supuesto, él lo niega todo y dice que las luces son las de la calle, que se iluminan en su ventana, pero eso no me sirve, sigue siendo su casa y siguen siendo luces de Navidad. Ya lo he denunciado ante la policía.

