Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recomendaciones

"Tobogán espectacular": los parques infantiles de Barcelona en el que tus hijos alucinarán

La capital catalana tiene más de 800 áreas de juego que contribuyen al desarrollo y la diversión de los niños y niñas

MULTIMEDIA | Los cinco parques infantiles más espectaculares de BCN

"Simplemente espectaculares": El bar de Barcelona aclamado por sus patatas bravas

'La Platgeta del Poblenou', el nuevo parque infantil singular de Barcelona

'La Platgeta del Poblenou', el nuevo parque infantil singular de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Pol Langa

Pol Langa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona es una ciudad cuya climatología invita a pasar largos momentos al aire libre. Uno de los recursos que hacen posible esta actividad, sobre todo para los niños pequeños, son las áreas de juego infantil. Existen más de 800 destinadas a los más pequeños de la casa y se suelen encontrar insertadas en parques, jardines y plazas.

El ayuntamiento tiene en marcha el programa 'Barcelona Ciutat Jugable' con el objetivo de garantizar espacios de juego seguros. En los parques, pero también en las calles, playas... En definitiva para convertir la ciudad en un gran área segura que contribuya a un desarrollo infantil óptimo.

Sant Martí y Sant Andreu

Parque infantil de las Glòries en Barcelona

Parque infantil de las Glòries en Barcelona / EPC

Uno de los más famosos se encuentra en la renovada plaza de las Glòries. Se caracteriza por sus largos toboganes, que son suficientemente anchos como para que también pueda tirarse un adulto. Además, cuenta con "mucho verde" en los alrededores, algo que lo convierte en un "verdadero oasis", según destaca una de las muchas usuarias que lo alaba en las reseñas de Google Maps, F. S.

Otro usuario, M. M., piensa que el "paraíso de los niños" se encuentra en los toboganes del parque del Fòrum. Otros usuarios echan en falta más espacios como 'La Platgeta del Poblenou', también en el distrito de Sant Martí, que además tiene "buena sombra", dice H. D., una de las características más solicitadas en las reseñas.

Un gran pulpo aguarda a los niños en el parque de la Pegaso, donde también hay una cama elástica y una cinta para hacer equilibrio. Sin duda un 'must' en el distrito de Sant Andreu.

Nou Barris, Eixample y Sants-Montjuïc

En el distrito de Nou Barris el animal que 'protege' el área infantil del Parc Central una ballena. Es una de las estructuras más concurridas de la ciudad: "Un éxito asegurado si vas con niños", asegura el usuario N. Z.

Los jardines de la Indústria, en el Eixample, tienen una golondrina aguardando a los niños cuyas alas son dos toboganes. La zona pretende "garantizar el derecho al juego de todos los niños y niñas, de forma inclusiva", según el usuario S. Z. Precisamente, este es uno de los objetivos de la iniciativa impulsada por el consistorio.

Una de las zonas de la superárea de juegos infantiles de Can Batlló.

Una de las zonas de la superárea de juegos infantiles de Can Batlló. / ·

El distrito de Sants-Montjuïc tiene el área infantil de Can Batlló, una de las recientes construcciones más espectaculares y coloridas, con 1.000 metros cuadrados de terreno. La usuaria B. S. indica que su retoño se pasó "2 horas con un subidón de felicidad extrema". En Montjuïc se puede encontrar el área infantil de los jardines de Joan Brossa, que destacan por los cojines musicales que permiten crear melodías y las estructuras con formas originales "que fomentan la creatividad" de los niños.

Noticias relacionadas y más

Les Corts, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi

Columpios en el Parc del Castell de l'Oreneta.

Columpios en el Parc del Castell de l'Oreneta. / Ajuntament de Barcelona

Les Corts tiene el parque de la Colònia Castells, "para peques y no tan peques" dice la usuaria M. R. Gràcia cuenta con el Parc de la Creueta del Coll, que además tiene un lago que abre como piscina en verano. En Sarrià-Sant Gervasi está el Parc del Castell de l'Oreneta, un lugar donde experimentar con la arena y las hojas, además de un trenecito y atracciones "poco habituales en los parques infantiles", según el usuario T. C..

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  2. España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
  3. Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
  4. “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
  5. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  6. La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero

"Tobogán espectacular": los parques infantiles de Barcelona en el que tus hijos alucinarán

"Tobogán espectacular": los parques infantiles de Barcelona en el que tus hijos alucinarán

El debate de ‘Gran Hermano’ debuta con flojos resultados frente a ‘Una nueva vida’, que lidera la noche

El debate de ‘Gran Hermano’ debuta con flojos resultados frente a ‘Una nueva vida’, que lidera la noche

Ryanair descarta el papel y sólo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales

Ryanair descarta el papel y sólo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales

Los números más 'feos' de la Lotería de Navidad 2025: ¿cuáles evita la gente y por qué?

Los números más 'feos' de la Lotería de Navidad 2025: ¿cuáles evita la gente y por qué?

“El Brat más loco que hemos hecho nunca”: así define Pastrana el Subaru para su próxima Gymkhana

“El Brat más loco que hemos hecho nunca”: así define Pastrana el Subaru para su próxima Gymkhana

Una activista de Greenpeace camina sobre una cuerda a 30 metros de altura en la plaza de España de Madrid

Una activista de Greenpeace camina sobre una cuerda a 30 metros de altura en la plaza de España de Madrid

El Senado de EEUU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno

El Senado de EEUU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno