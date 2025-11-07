Súria se convierte en un escenario medieval

Súria (Bages) viajará en el tiempo este fin de semana con la celebración de la Fira Medieval d’Oficis, una cita que cada año recrea la vida y costumbres de la Edad Media. Una vez más, en esta 22ª edición, se ofrecerá a los visitantes una amplia oferta de actividades lúdicas y festivas para retroceder siglos atrás y conocer la historia y las tradiciones locales.

Uno de los grandes atractivos del certamen es su escenario, el Poble Vell de Súria, por sus pinceladas medievales. Con sus calles y fachadas de piedra y sus arcos, el barrio se convierte en un entorno inmersivo capaz de transportar a sus visitantes a otra época. En esta ambientación destacan, sobre todo, los puestos de artesanía, que ofrecen desde objetos de decoración hasta productos locales, así como la recreación de antiguos oficios. Los visitantes pueden observar cómo trabajaban en aquella época los carpinteros, alfareros o herreros, y conocer la dedicación y el conocimiento que requería cada uno de los oficios tradicionales.

Viaje en el tiempo

Más allá de la ambientación, el certamen también ofrece una gran cantidad de escenificaciones que permiten al espectador realizar un auténtico viaje en el tiempo. Este año se han programado una quincena de actuaciones que se irán repitiendo a lo largo del día. Así, los espectadores podrán disfrutar de espectáculos itinerantes, actuaciones de danza o representaciones de títeres.

Al ser un certamen que atrae sobre todo a un público familiar, también habrá una amplia oferta de talleres para que los niños puedan conocer cómo era la vida cotidiana y las costumbres medievales. Habrá demostraciones de luchas de caballeros, tiro con arco, talleres de espadas, escritura medieval y una gran variedad de actividades infantiles.

Una de las particularidades del certamen es que está muy arraigado en el pueblo, y eso se refleja en la participación de las entidades locales. Así, la cultura popular estará muy presente con las actuaciones del Ball de Bastons de la Agrupació Sardanista, con los desfiles protagonizados por los Grallers del Poble Vell y Els Berros de la Cort, además de las diferentes actuaciones de caramelles medievales ofrecidas por la Coral Sòrissons de la Escola Municipal de Música. n