El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Un restaurante de Las Ramblas cobra 100.000 euros a Lady Gaga por una paella

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Un catalán se disfraza de 'expat' y aterroriza a todos sus amigos en Barcelona

Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro

Una paella de marisco lista para ser consumida.

Una paella de marisco lista para ser consumida. / PxHere

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Orgías en Barcelona

Orgías en Barcelona

Están muy mal organizadas. Acaban siendo un pitote de cuidado. Mi orgía se llenó de gente y llegué a ver en una de las esquinas de la habitación hasta a mis padres. Pienso que deberían ser más cuidadosos y hacer las orgías algo más exclusivas porque luego acaban siendo multitudinarias y, además de confusas, acaba habiendo demasiado trabajo. Ya no sabes qué es de quién y es todo un lío tremendo.

El bikini

El bikini

El bikini nunca falla. Da igual el restaurante que sea, da igual lo sucio que parezca, un bikini siempre está bien, siempre te mata el gusanillo y te permite seguir con tu día. Nunca esperes más de lo que te puede dar, ese es el error de mucha gente. El bikini es lo que es, y está bien que sea así. Si quieres un bocadillo de verdad pídete un 'beicon queso' o una hamburguesa, pero estos te pueden fallar.

Paella a 100.000 euros

Paella a 100.000 euros

Muy inteligente el restaurante Barcelona Auténtica situado en Las Ramblas. Tras años cobrando cien euros por una paella recalentada a los turistas por su alto poder adquisitivo, cobraron 100.000 euros a Lady Gaga al saber que ella tiene aún más dinero que la mayoría de los turistas. La cantante pagó encantada el precio e incluso dejó propina porque le gustó mucho la sangría del súper que le sirvieron.

Rubén

Rubén

Para no gustarle Halloween, bien que se disfrazó Rubén el pasado viernes. Él dice que no se disfrazó y que las fotos que circulan de él por las redes sociales son Inteligencia Artificial, pero la mayoría de la gente sabe perfectamente que él se disfrazó de Adolf Hitler y que se pasó toda la noche haciendo el saludo nazi. Da igual lo mucho que mienta, las fotos están ahí y eso nadie lo puede cambiar.

TEMAS

