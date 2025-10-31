Girona culmina sus ferias

Punto final a las Ferias de Sant Narcís de Girona. La ciudad afronta el último fin de semana con un programa completo de actividades que tiene su punto culminante durante la festividad de Todos los Santos. Mañana la capital gerundense se quedará pequeña ante el alud de visitantes que llenan todos los rincones, calles y plazas. Su atractivo son las múltiples ferias artesanales que se congregan en el casco antiguo. Al caer en sábado, la afluencia de visitantes puede ser incluso mayor.

Así que conviene tener en cuenta que encontrar una mesa libre para almorzar en alguno de los múltiples y variados restaurantes de la ciudad es prácticamente misión imposible si no se ha reservado antes. Si es así, nada mejor que empezar la jornada adentrándose en el casco antiguo desde la plaza del Vi, justo delante del edificio consistorial, para contemplar algunas de las obras de arte que se exhiben en la veterana feria del dibujo. Desde este punto podemos dirigirnos hasta la cercana plaza de Sant Feliu donde se concentran los puestos de los anticuarios. Es posible retroceder en el tiempo admirando alguno de los objetos únicos –muebles, lámparas, carteles, juguetes, cuadros, espejos, etcétera– que se exhiben y están a la venta.

La alimentación es también otro de los atractivos de la jornada. A lo largo de la avenida Ramon Folch, delante de los juzgados y el edificio de Correos, y también en el centro de la plaza de la Independencia, se ubican los puestos de productos alimentarios: quesos, embutidos, pasteles artesanos y otras delicias para abrir el apetito.

Otro acierto es acercarse hasta el parque de la Devesa, al otro lado del río Onyar, donde están instaladas las atracciones de feria para pequeños y mayores. También dentro del perímetro de la Devesa y el Palacio de Ferias se celebra la penúltima jornada de la Feria de Muestras, de 10.00 a 20.00 horas con la participación de casi 300 expositores comerciales representando a empresas del mundo del sector servicios, emprendimiento, movilidad eléctrica, alimentación, decoración, construcción, industria y motor.

La última propuesta de la ruta por el centro de Girona en el día de Todos los Santos es quizá la más espectacular. Nadie puede perderse la subida del pilar a 4 que los Marrecs de Salt, los castellers locales, realizan por las escaleras de la catedral. Todo un reto que hace que el público contenga en todo momento la respiración hasta que los miembros de la colla consiguen llegar hasta la cima, delante de la puerta del templo gerundense.