El Mundo Today | Un catalán se disfraza de 'expat' y aterroriza a todos sus amigos en Barcelona

Hay que tranquilizarse con este tema porque con el bikini ya hay más que suficiente. Nadie necesita tanto jamón y tanto queso. El bikini, aunque siempre cumple y jamás decepciona, es la clase más baja del mundo de los bocadillos, por tanto, hacerlo más grande y darle otro nombre no es algo por lo que nadie debería sentirse orgulloso. Si tienes mucha hambre, pídete un bocadillo de verdad. Gracias.
La revolución ha llegado a Barcelona, gracias a una máquina, ahora en lugar de elegir la postal que quieres enviar a tus seres queridos, el azar lo hace por ti. Es muy emocionante porque tú no decides nada en ese regalo y puedes recibir una sorpresa. En este mundo donde todo se elige cada vez más, delegar un poco en el azar es muy agradable. Todo el mundo debería probar estas postales cuanto antes.
Si quieres causar absoluto terror en este Halloween, el mejor disfraz posible es el de 'expat'. Tus amigos, al verte, gritarán asustados al imaginarte encareciendo su barrio y teniendo que mudarse a una ciudad colindante como Cornellá o Badalona. Ponte unas gafas caras, un café de especialidad en la mano y camina por la ciudad con una calma arrogante, enseguida tus amigos empezarán a temblar de miedo.
Rubén ha sido excesivamente crítico con Lamine Yamal esta semana, para mi gusto, demasiado, parece que no entiende que es solo un adolescente y que es normal que a veces meta la pata. Tanto él como yo junto a otros adultos del trabajo nos hemos pasado horas debatiendo sobre las palabras de este chaval de 18 años porque, no nos engañemos, nuestra vida, especialmente la de Rubén, es muy triste.
