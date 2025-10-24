Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Girona honra a Sant Narcís

La ciudad recibe a miles de visitantes que no quieren perderse algunas de las 200 actividades que se celebran durante 10 días

Nombroses persones segueixen un concert. / ANIOL RESCLOSA

David Céspedes

Sant Narcís, cuya leyenda relata que fue capaz de echar de Girona con una plaga de moscas las tropas de Napoleón que pretendían invadir la ciudad, recibe desde hoy hasta el domingo 2 de noviembre, todos los honores. Girona celebra las ferias y fiestas de Sant Narcís con un gran abanico de actos y actividades que combinan la tradición, la cultura, la música y la diversión. Son días de alta intensidad donde la ciudad llega a doblar su número de habitantes, especialmente durante la jornada del 1 de noviembre cuando las calles del núcleo antiguo acogen ferias y mercados artesanales.

El pregón de hoy desde el balcón del Ayuntamiento de Girona servirá para dar por inauguradas unas ferias que incluyen la celebración de hasta 200 actos en diferentes puntos de la ciudad. La plaza del Vi será el escenario de algunos actos multitudinarios como por ejemplo la fiesta de inicio del pregón con la participación de los elementos más tradicionales como los gigantes y cabezudos. Será hoy a las ocho de la tarde. La misma plaza se llenará hasta arriba el domingo 26 con la celebración de la jornada castellera que reunirá a los Marrecs de Salt, Minyons de Terrassa y Capgrossos de Mataró. Girona se ha consolidado durante los últimos años como una plaza castellera de referencia. Y el día 31, cuando se ponga el sol, será el momento de la invasión de los muertos vivientes. Cada año, una legión de zombis participan en la denominada Zombiewalk como anticipo de la noche de los muertos.

La música tiene un especial protagonismo durante todos los días de fiesta en Girona. La zona de la Copa, al lado mismo de la Devesa, se convierte en un gran escenario donde actúan diversos grupos y formaciones y donde se sitúan también los puestos donde se venden bebidas y comida por parte de algunas entidades de la ciudad. Precisamente, el parque de la Devesa es otro de los principales puntos de atracción para todos los visitantes. El principal pulmón verde de Girona es donde se instalan las atracciones de ferias para grandes y pequeños. En un extremo también y en el Palacio de Ferias se celebra durante unas jornadas la feria industrial y comercial. A lo largo de la primera semana se sucederán diferentes actividades. El miércoles 29 de octubre es fiesta local en la ciudad y en algunos municipios de los alrededores y es la jornada donde el patrón, Sant Narcís, recibe todos los honores con una misa solemne.

