El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Gracias a los turistas, los barceloneses descubren que se puede beber a las 10 de la mañana
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro
Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari
Están ricos, pero no se acaban. Es curioso porque no parecen muy grandes, pero vas mordiendo y mordiendo y siempre quedan unos 20 centímetros. Al cabo de tres horas comiendo el bocadillo uno se rinde, pero claro, ha pagado por un bocadillo eterno y no lo puede dejar a medias, así que pides un táper y lo llevas a casa. Y entonces te alimentas de ese bocadillo interminable durante el resto de tu vida.
Maravilloso festival un año más. Gran ambiente, la localidad es preciosa y la comida espectacular. Por noveno año consecutivo no ha habido ninguna película buena, pero no pasa nada porque lo importante es la experiencia. Para disfrutar viendo la pantalla siempre puedes ver algún clásico o ir al cine, aquí se trata de aplaudir a un logo y de celebrar los asesinatos. El año que viene volveré seguro.
Aunque parecía imposible, gracias al turismo, los barceloneses han descubierto que se puede empezar a beber a las diez de la mañana. Los turistas han enseñado a los locales que puedes levantarte, sentarte en una terraza y pedirte cerveza sin tener que esperar a que sea por la tarde. Ni siquiera a que sea la hora del vermut. Desde que se han enterado de esto, los barceloneses son mucho más amables.
Me duele reconocer esto, pero Rubén esta semana ha estado muy tranquilo y no ha causado problemas. Es algo especialmente molesto porque yo tengo un compromiso semanal con este periódico consistente en exponer las tropelías de este sujeto, así que al no hacer nada malo, me está complicando más la vida, siendo este comportamiento ejemplar peor que su mal comportamiento habitual. Espero que no se repita.
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Jordi Tarrés: 'Me han trasplantado el hígado y el riñón. Jamás me hubiera imaginado verme así
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata