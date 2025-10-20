El Mundo Today | Gracias a los turistas, los barceloneses descubren que se puede beber a las 10 de la mañana

Bocatas eternos Están ricos, pero no se acaban. Es curioso porque no parecen muy grandes, pero vas mordiendo y mordiendo y siempre quedan unos 20 centímetros. Al cabo de tres horas comiendo el bocadillo uno se rinde, pero claro, ha pagado por un bocadillo eterno y no lo puede dejar a medias, así que pides un táper y lo llevas a casa. Y entonces te alimentas de ese bocadillo interminable durante el resto de tu vida.

Sitges Maravilloso festival un año más. Gran ambiente, la localidad es preciosa y la comida espectacular. Por noveno año consecutivo no ha habido ninguna película buena, pero no pasa nada porque lo importante es la experiencia. Para disfrutar viendo la pantalla siempre puedes ver algún clásico o ir al cine, aquí se trata de aplaudir a un logo y de celebrar los asesinatos. El año que viene volveré seguro.

Beber a las diez de la mañana Aunque parecía imposible, gracias al turismo, los barceloneses han descubierto que se puede empezar a beber a las diez de la mañana. Los turistas han enseñado a los locales que puedes levantarte, sentarte en una terraza y pedirte cerveza sin tener que esperar a que sea por la tarde. Ni siquiera a que sea la hora del vermut. Desde que se han enterado de esto, los barceloneses son mucho más amables.