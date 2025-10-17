Besalú, la joya medieval

Su riqueza medieval se respira y se proclama por cada una de las paredes de casas, edificios nobles y sus calles. Besalú se puede considerar una de las puertas de entrada a la comarca de la Garrotxa y, por este motivo, no solamente su riqueza se encuentra en el patrimonio artístico, sino también en el paisaje que serpentea el río Fluvià. La imagen más icónica de Besalú es sin duda su puente, visible desde diferentes puntos y que ha servido muchas veces para el rodaje de películas y anuncios televisivos. Es también su principal puerta de entrada y una vez lo cruzamos nos transporta a épocas pasadas con una rica historia.

En su interior el visitante encontrará también un importante legado de la comunidad judía. El testimonio de su presencia es todavía visible en algunos puntos de la población, especialmente en el micvé, un antiguo baño ritual judío del siglo XII. El pasado medieval de Besalú se acentúa en muchos rincones. Sus calles son el reflejo también de la importante actividad comercial que tuvo en el pasado con la presencia de numerosos mercaderes. Besalú es toda una referencia. Desde la web municipal se informa a los visitantes que «el trazado actual de la villa no responde fielmente a su estado original, pero sí que posibilita a grandes rasgos conocer cómo era la urbanización de la Edad Media, con la existencia de importantes edificios: el puente, el micvé o baños judíos, la iglesia del Monasterio de Sant Pere, Sant Julià (antiguo hospital de peregrinos), la Casa Cornellà, la iglesia de Sant Vicenç y el edificio de la Curia real. Besalú deja ver una estructura arquitectónica y urbanística muy coherente con el pasado medieval». En este sentido se indica que «la importancia monumental de Besalú viene dada fundamentalmente por su gran valor de conjunto, por su unidad, que la determina como una de las muestras más importantes y singulares de los conjuntos medievales de Catalunya».

Si además queremos hacer un paseo por los alrededores para conocer su fauna y su flora, también es posible. El río Fluvià es precisamente el reflejo de esta riqueza ambiental. Si andamos por los alrededores del río podremos visualizar un paisaje muy bien conservado y limpio en el que abundan pequeñas aves forestales, aves acuáticas como el ánade real y árboles característicos de este tipo de terreno. Y otra zona de reconocimiento son sus huertos perfectamente conservados por sus dueños.