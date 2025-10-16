La feria Mercat de Mercats vuelve a Glòries con tres días de gastronomía y cultura: fechas, precios y horarios

Del 17 al 19 de octubre, la décima cuarta edición de la Fira Mercat de Mercats regresa al emplazamiento que ocupó en la plaza de les Glòries antes de las obras de expansión del parque. Será de nuevo epicentro de la gastronomía de proximidad, los mercados municipales y la cultura catalana. Impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona a través del Institut Municipal de Mercats (IMMB) con la colaboración de la Federación de Mercados Municipales (FEMM), esta feria quiere mostrar el valor del comercio local y los productos frescos. (ajuntament.barcelona.cat)

En esta edición participarán once mercados municipales con un total de 16 paradas de producto fresco, que ofrecerán frutas, verduras, pescados, carnes, legumbres y especialidades locales tanto en la zona alimentaria como en el espacio de restauración.

Los mercados y paradas con presencia confirmada son estos:

Mercat de la Boqueria (con estands de frutas y hortalizas Soley, Cansaladeria Farrés y Sprimfruits)

Mercat de Felip II (carnicería Gallifa)

Mercat de Galvany (pescatería La Barca)

Mercat de la Mercè (Mon Ibèric)

Mercat del Ninot (Olives i Conserves Ca la Rat y Fruiteria Macià)

Mercat de Provençals (Soler i Capella y Fruits Secs Villalba)

Mercat de Sant Gervasi (Only Granel)

Mercat de Santa Caterina (Cuinats Josep; Olives i conserves Torres; Pesca salada Rosa Marina by Cinta)

Mercat de Sarrià (Waoo Artisan Bakery)

Mercat de Tres Torres (La Chiapaneca)

Mercat dels Encants, que aportarà una programación especial, con conciertos tributo y exposiciones por los 60 años del concierto de los Beatles.

Durante los tres días, la feria ofrecerá más de veinte actividades gratuitas: showcookings, talleres, charlas, degustaciones y clases magistrales con chefs destacados. En el Aula Gastronómica se desarrollarán parte de estas propuestas, incluyendo el ciclo Mercats de Forquilla con el chef Carles Gaig, así como una charla sobre gastronomía inclusiva impartida por Jordi Esteve (restaurante Nectari). La alta cocina estará representada por chefs con estrellas Michelin como Albert Raurich (Dos Palillos), David Andrés (Via Veneto) y Matsuhisa Hideki (Koy Shunka).

Catas y tapas

Una de las novedades será el espacio de catas “La Bodegueta”, dedicado a aceites, vinos, cervezas y bebidas premium, junto con la participación de la Federación de Cooperativas Agrarias (FCAC), que presentará productores de aceite catalán. La restauración ofrecerá tapas con precios entre 4 y 6 euros, además de menús especiales.

La sostenibilidad será uno de los pilares centrales: se evitará el uso de plásticos de un solo uso, se emplearán materiales compostables o reciclables, se fomentará el uso de envases reutilizables y los generadores funcionarán con biopropano para reducir emisiones. También habrá talleres infantiles sobre alimentación responsable y espacios lúdicos con materiales reciclados, junto con música en directo y sesiones de DJ (Belén Natalí, Hip Horns, Muchacho y Los Sobrinos, entre otros).

Horario

La inauguración oficial está prevista para el viernes 17 a las 17:30 h, a cargo de la quinta teniente de alcaldía Raquel Gil y el pregonero Òscar Dalmau. El horario será de 11:00 a 22:00 los días 17 y 18, y de 11:00 a 21:00 el domingo 19. Con esta edición, la Fira Mercat de Mercats reafirma su papel como escaparate del producto local, la innovación gastronómica y la vida de los mercados de Barcelona, consolidándose como una de las citas más representativas de la cultura alimentaria de la ciudad.