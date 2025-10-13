El Mundo Today | La estatua de Colón de Barcelona se tapa los ojos para no ver las celebraciones del 12 de octubre

Bocadillo de barrio Están muy ricos, pero son bocadillos tan de barrio, tan de calle, que dentro me encontré con una navaja, una bolsa de la compra y una cartera robada. Aunque a priori eso podría sonar a queja, he de confesar que esos tres ingredientes estaban perfectamente integrados con el queso, el jamón, el tomate y el pan y es de los mejores bocadillos que he comido en mi vida. Volveré a comprar otro seguro.

La 2Cat Por fin hoy empieza la emisión de este nuevo canal. Tras el éxito de La 2, ya tocaba que se hiciese La 2Cat, con el mismo contenido, pero en catalán. Las mejores misas del país ahora también podrán ser disfrutadas por los catalanoparlantes. Por no mencionar los toros. Se acabó eso de ver los toros en español, a partir de ahora se podrá disfrutar de la fiesta nacional en catalán. Gran iniciativa.

Estatua de Colón Un año más, la estatua de Colón de Barcelona dejó de apuntar al mar durante un día para taparse los ojos y no ver las celebraciones del 12 de octubre. A la estatua se le vio incómoda durante todo el domingo, especialmente cuando intuía banderas españolas pasando bajo sus pies. Esta mañana ya ha amanecido otra vez señalando al este, quizás confiando en que así nadie encuentre América otra vez.