RUTA ARQUITECTÓNICA

Patrimonio al descubierto

El Col·legi d'Arquitectes de Girona propone 12 rutas para conocer la arquitectura de la provincia a pie, en bicicleta o en coche

La torre colomer de Bescaran, que encara es manté dreta a la sortida del poble i en domina el paisatge.

La torre colomer de Bescaran, que encara es manté dreta a la sortida del poble i en domina el paisatge. / MIQUEL SPA

David Céspedes

Descubrir la riqueza patrimonial y arquitectónica de las comarcas de Girona y poderlo hacer ya sea andando, en bicicleta o en coche es la propuesta que plantea la demarcación gerundense del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Se trata de 12 rutas –algunas de las cuales ya estaban disponibles el año pasado y ahora se han ampliado– que permitirán contemplar espacios singulares. El objetivo es de cara al próximo año 2026 llegar a las 200 rutas por toda Catalunya coincidiendo con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona.

Para ir abriendo boca nos plantean la visita a la arquitectura de Rafael Masó a Girona; la exploración de tres modelos de ciudad-jardín en Olot del siglo XX; la huella racionalista en Figueres; la obra de Harnden&Bombelli en Cadaqués; la vivienda colectiva en Girona durante el siglo XX; las intervenciones urbanas contemporáneas en la provincia de Girona; el legado de Correa&Milà en Cadaqués; la Vila Olímpica de Banyoles y las casas y chalets modernos en la Cerdanya y el Ripollès; el patrimonio industrial del Baix Ter; la arquitectura de la Selva marítima, y las atalayas del Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany.

Según explican los promotores de estos itinerarios «cada ruta, redactada por arquitectos, artistas, fotógrafos y historiadores, entre otros, se centra en autores específicos, áreas geográficas concretas y la evolución de la arquitectura en determinados territorios, ofreciendo una visión completa y detallada. Además, gracias a un mapa interactivo, los usuarios pueden consultar los recorridos y planificar sus visitas de manera cómoda y accesible». Una vez conocida la información se puede escoger un destino y descubrir de forma pausada esta riqueza patrimonial.

Para el año que viene hay novedades. En este sentido, desde el colegio de arquitectos gerundense explican: «Con la mirada puesta en 2026, el proyecto Arquitecturacatalana.cat está desarrollando una aplicación móvil que transformará la manera de descubrir el territorio. Esta herramienta digital ofrecerá una experiencia totalmente inmersiva y «en ruta», con funcionalidades innovadoras, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de crear itinerarios a medida». El objetivo final es «hacer que cada paseo arquitectónico acontezca una vivencia única, interactiva y conectada con el entorno, redefiniendo así la relación entre ciudadanía y patrimonio construido».

