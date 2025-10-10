Mercado
Castellfollit del Boix, tierra de judías
La Fira de la Mongeta, cuenta con un mercado de productos locales, talleres y demostraciones gastronómicas en torno a este preciado producto
Queralt Casals
La judía o alubia de Castellfollit del Boix es un producto singular e identitario de esta pequeña localidad del Bages. Para revalorizar esta variedad autóctona, el municipio celebra desde hace ocho años la Fira de la Mongeta, una oportunidad única para conocer de primera mano este reconocido producto gastronómico. El certamen, que tendrá lugar este domingo, contará con un mercado de productos de proximidad, degustaciones, talleres y una demostración gastronómica.
Castellfollit del Boix ha ido cultivando, año tras año, las judías hasta convertirse en un producto único y autóctono, que en 1994 adquirió la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris del Bages y han sido catalogadas como uno de los productos singulares por el programa Xarxa de Productes de la Terra. Desde hace cerca de una década, el municipio del Bages dedica una feria a su producto más preciado, que tiene como uno de los grandes alicientes el mercado de productos agroalimentarios y artesanos locales.
El visitante encontrará las judías de la Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, pero también productos de la comarca y el entorno como los vinos del Celler Grau i Grau y Entrebosc, miel de Ca la Melera, carne de ternera de Can Vilumara, quesos de la Brolla, licores de Xarrup 6.5 y hortalizas de Les Arnaules. Durante toda la jornada, los visitantes también podrán disfrutar de degustaciones de judías y de otros productos del territorio en el espacio de degustación.
El cocinero manresano Jordi Llobet será de nuevo el encargado de realizar una demostración gastronómica con recetas originales para cocinar la judía de Castellfollit y la programación también incluye actividades divulgativas y familiares, como una charla sobre plantas silvestres comestibles, o talleres infantiles para elaborar imanes, bolsitas aromáticas o humus de alubia.
La feria también da la oportunidad a los asistentes de revivir cómo se batía la judía antiguamente, sin tractores ni cosechadoras, en una demostración tradicional con una mula de protagonista. Se trata de una ocasión única para conocer la historia y la singularidad de esta legumbre autóctona, sabrosa y con mucha historia, que se ha convertido en el símbolo de identidad del pueblo de Castellfollit del Boix.
