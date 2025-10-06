El semáforo de El Mundo Today
El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro
Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari
El catalán Francesc Josep Ferrer Puig se ha llevado el Premio Nobel de Medicina 2025 tras descubrir que la ratafía es buena para la digestión. Este hombre empezó a tomarse un chupito de esta bebida después de comer allá por el año 1999 y ya nunca ha dejado de hacerlo. Hoy, la academia sueca, ha reconocido su enorme aportación a la medicina occidental. Francesc lo ha celebrado brindando con cava.
De las mejores experiencias que se pueden vivir en Catalunya. Vuelves de una excursión en coche el domingo, y decides ir por autopista porque, aunque tienes que pagar, puedes ir más rápido, y entonces llega la magia: para poder cobrar el servicio que ofrece, consistente en ir más rápido, ponen un peaje en el que se generan retenciones y entonces tardas más en llegar a casa. Una experiencia inolvidable.
Esta semana empieza el Festival de Sitges, este año se celebrará en el centro de Barcelona para evitar problemas con los trenes. La gente podrá ir a ver las películas a cines como el Verdi o Floridablanca sin preocuparse de ir hacinados en un tren o esperar horas en el andén. Gran iniciativa de la organización este año, por fin ha hecho caso a las peticiones de los asistentes de otras ediciones.
Rubén lleva toda la semana criticando a la Flotilla, llamándola la “Súper Flotilla de la Colau”. Ha sido muy desagradable porque ha viciado mucho el clima que se respira en la oficina. Lo peor ha sido cuando ha negado haber estado usando esos términos y me ha acusado a mí de habérmelos inventado. Yo recuerdo perfectamente el sueño del pasado martes cuando él se lo inventó, así que, que no mienta.
