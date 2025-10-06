Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro

Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

Ratafía.

Ratafía. / DDG

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Nobel Medicina

Nobel Medicina

El catalán Francesc Josep Ferrer Puig se ha llevado el Premio Nobel de Medicina 2025 tras descubrir que la ratafía es buena para la digestión. Este hombre empezó a tomarse un chupito de esta bebida después de comer allá por el año 1999 y ya nunca ha dejado de hacerlo. Hoy, la academia sueca, ha reconocido su enorme aportación a la medicina occidental. Francesc lo ha celebrado brindando con cava.

Wonder Box experiencia una hora en el peaje

Wonder Box experiencia una hora en el peaje

De las mejores experiencias que se pueden vivir en Catalunya. Vuelves de una excursión en coche el domingo, y decides ir por autopista porque, aunque tienes que pagar, puedes ir más rápido, y entonces llega la magia: para poder cobrar el servicio que ofrece, consistente en ir más rápido, ponen un peaje en el que se generan retenciones y entonces tardas más en llegar a casa. Una experiencia inolvidable.

Festival de Sitges

Festival de Sitges

Esta semana empieza el Festival de Sitges, este año se celebrará en el centro de Barcelona para evitar problemas con los trenes. La gente podrá ir a ver las películas a cines como el Verdi o Floridablanca sin preocuparse de ir hacinados en un tren o esperar horas en el andén. Gran iniciativa de la organización este año, por fin ha hecho caso a las peticiones de los asistentes de otras ediciones.

Rubén

Rubén

Rubén lleva toda la semana criticando a la Flotilla, llamándola la “Súper Flotilla de la Colau”. Ha sido muy desagradable porque ha viciado mucho el clima que se respira en la oficina. Lo peor ha sido cuando ha negado haber estado usando esos términos y me ha acusado a mí de habérmelos inventado. Yo recuerdo perfectamente el sueño del pasado martes cuando él se lo inventó, así que, que no mienta.

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  5. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  6. El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
  7. ¿Otro portazo a Catalunya?
  8. La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos

Pide una reducción de jornada para cuidar a mellizos de seis meses y es despedida: "Sentí frustración, inseguridad y una discriminación absoluta por ser mujer y madre"

Pide una reducción de jornada para cuidar a mellizos de seis meses y es despedida: "Sentí frustración, inseguridad y una discriminación absoluta por ser mujer y madre"

El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina

El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina

Mario Alonso Puig, médico: "Una simple práctica de respiración ayuda a mejorar la coherencia cardíaca, reduciendo el estrés y fortaleciendo la salud del corazón"

Mario Alonso Puig, médico: "Una simple práctica de respiración ayuda a mejorar la coherencia cardíaca, reduciendo el estrés y fortaleciendo la salud del corazón"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "El aguacate ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "El aguacate ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables"

¿Qué significa realmente tener un TOC? El psicólogo Rafael Santandreu tiene la respuesta

¿Qué significa realmente tener un TOC? El psicólogo Rafael Santandreu tiene la respuesta

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

13 exoesqueletos llegan a los hospitales catalanes para mejorar la movilidad de pacientes con enfermedades neuromusculares

13 exoesqueletos llegan a los hospitales catalanes para mejorar la movilidad de pacientes con enfermedades neuromusculares

Cordonazo de San Francisco llega a Barcelona: cuidado con las temperaturas

Cordonazo de San Francisco llega a Barcelona: cuidado con las temperaturas