El Mundo Today | El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina

Nobel Medicina El catalán Francesc Josep Ferrer Puig se ha llevado el Premio Nobel de Medicina 2025 tras descubrir que la ratafía es buena para la digestión. Este hombre empezó a tomarse un chupito de esta bebida después de comer allá por el año 1999 y ya nunca ha dejado de hacerlo. Hoy, la academia sueca, ha reconocido su enorme aportación a la medicina occidental. Francesc lo ha celebrado brindando con cava.

Wonder Box experiencia una hora en el peaje De las mejores experiencias que se pueden vivir en Catalunya. Vuelves de una excursión en coche el domingo, y decides ir por autopista porque, aunque tienes que pagar, puedes ir más rápido, y entonces llega la magia: para poder cobrar el servicio que ofrece, consistente en ir más rápido, ponen un peaje en el que se generan retenciones y entonces tardas más en llegar a casa. Una experiencia inolvidable.

Festival de Sitges Esta semana empieza el Festival de Sitges, este año se celebrará en el centro de Barcelona para evitar problemas con los trenes. La gente podrá ir a ver las películas a cines como el Verdi o Floridablanca sin preocuparse de ir hacinados en un tren o esperar horas en el andén. Gran iniciativa de la organización este año, por fin ha hecho caso a las peticiones de los asistentes de otras ediciones.