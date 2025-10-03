Una ruta por las pozas

Les Planes d'Hostoles, en la comarca de la Garrotxa, se ha popularizado durante los últimos años por las pozas naturales en las que se puede practicar el baño. La afluencia de visitantes ha provocado que se tengan que poner límites ya que en alguna jornada se habían colapsado los accesos. Para evitar la masificación es recomendable también visitar alguna poza fuera de la temporada de verano o de baño.

Una de las pozas más populares y con mayor atractivo de la zona es la de Santa Margarida. Wikiloc tiene detallada perfectamente una ruta para llegar a este paraje natural. En su descripción informan que existen dos caminos para llegar a la poza. El primero es un camino corto y fácil que sale al lado de una conocida fábrica de embutidos que se encuentra en la carretera de Les Planes en dirección a la ciudad de Girona. Si queremos hacer una ruta por un itinerario más largo también podemos hacerlo. Simplemente, tendremos de seguir el camino de la Vía Verde que pasa por el mismo centro de la población. Si elegimos esta segunda opción deberemos tener en cuenta que son cuatro kilómetros entre ida y vuelta. La única dificultad que nos podemos encontrar es en el tramo final, recorriendo el río Brugent, ya que «es un tramo corto pero con mucha pendiente y no hay donde agarrarse», según consta en la ficha de Wikiloc.

Hay dos puntos para empezar a caminar: el aparcamiento del pueblo o bien en la zona conocida como el merendero de Jonquer. Aquí al tratarse de la Via Verde nos podemos encontrar con el paso de ciclistas. Tras pasar por debajo de dos puentes de piedra y por encima de dos de madera, a 1,2 km del aparcamiento llegamos al desvío que va al Gorg de Santa Margarida, a la izquierda. Presuntamente, allí al lado están las ruinas de la antigua ermita de Santa Margarida. «A unos 150 metros por ese sendero dejamos a la izquierda un desvío mal señalizado que lleva a la Font de Santa Margarida. Podemos visitarla ahora o a la vuelta», describe la aplicación. Al llegar al espectacular salto de agua de Santa Margarida existe un punto donde se puede realizar un baño si nos apetece y se dan todas las condiciones.

Para volver a nuestro origen de la ruta podemos escoger el mismo camino «por el que hemos venido, que es el que corresponde a este recorrido, o bien por la fábrica de embutidos y luego continuar por la carretera hasta Les Planes. En la misma carretera, justo en el puente antes de entrar en Les Planes sale un camino a la izquierda que lleva al Gorg de la Fàbrica Vella».