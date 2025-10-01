Otoño 2025
El Tibidabo de Barcelona estrenará nuevos espectáculos por Halloween
El parque de atracciones de Collserola propone un nuevo 'show' protagonizado por zombis a la hora del cierre
La feria de la felicidad: expertos en parques de atracciones de 100 países se reúnen en Barcelona
El parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona ha puesto en marcha su programación para la campaña de Halloween y estrenará propuestas protagonizadas por "sus personajes más terroríficos como Zombis, el personal del Hotel 666 y las mascotas del Tibidabo".
En un comunicado este miércoles, Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha informado que hasta el 2 de noviembre ofrecerán 'L'últim ball', un espectáculo de "zombis terrorífico donde el baile, la música y el miedo son protagonistas". Se podrá ver cada día de apertura del parque, en la plaza dels Somnis, justo antes del cierre, "para despedir a los visitantes de la mejor manera". El fin de semana pasado, más de 1.500 miembros del TibiClub asistieron al preestreno.
Además, durante estos días, los visitantes de Tibidabo podrán conocer a Murphy, un misterioso violinista que, cada año por estas fechas, aparece en el parque con su música aterradora. Y cada tarde, las mascotas de Tibidabo sorprenderán con un nuevo espectáculo inspirado en Halloween, en la plaza del Jardí.
Otra atracción que se ha sumado a la celebración de Halloween es Beyond, el espacio de realidad virtual inmersiva de Tibidabo, que estos días ofrece la experiencia Traumatika.
