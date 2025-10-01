El Tibidabo de Barcelona estrenará nuevos espectáculos por Halloween

El parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona ha puesto en marcha su programación para la campaña de Halloween y estrenará propuestas protagonizadas por "sus personajes más terroríficos como Zombis, el personal del Hotel 666 y las mascotas del Tibidabo".

En un comunicado este miércoles, Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha informado que hasta el 2 de noviembre ofrecerán 'L'últim ball', un espectáculo de "zombis terrorífico donde el baile, la música y el miedo son protagonistas". Se podrá ver cada día de apertura del parque, en la plaza dels Somnis, justo antes del cierre, "para despedir a los visitantes de la mejor manera". El fin de semana pasado, más de 1.500 miembros del TibiClub asistieron al preestreno.

Además, durante estos días, los visitantes de Tibidabo podrán conocer a Murphy, un misterioso violinista que, cada año por estas fechas, aparece en el parque con su música aterradora. Y cada tarde, las mascotas de Tibidabo sorprenderán con un nuevo espectáculo inspirado en Halloween, en la plaza del Jardí.

Otra atracción que se ha sumado a la celebración de Halloween es Beyond, el espacio de realidad virtual inmersiva de Tibidabo, que estos días ofrece la experiencia Traumatika.